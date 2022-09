Schlagerspiel der Kegler hielt, was es versprach

Werbung

Alles war angerichtet im Kegelsportzentrum Orth/Donau am späten Samstagnachmittag: großes Schlagerspiel in der Superliga zwischen Titelverteidiger KSK Union Orth/Donau und Herausfor derer – und Topfavorit – Neunkirchen.

Und die Partie hielt, was sie versprach, auch wenn das Ende bitter für die Marchfelder war: Bei vier Duellen entschieden maximal vier Kegel über den Mannschaftspunkt, dabei hatte Neunkirchen in den entscheidenden Momenten immer die Oberhand.

Packend war auch das Duell zwischen Patrick Fritz und Philipp Vsetecka: Fritz war mit 603 Kegeln fertig, Vsetecka hatte bei einem verbleibenden Wurf noch drei Kegel stehen und musste für den Mannschaftspunkt alle drei Kegel treffen. Er traf allerdings nur zwei und somit erzielte auch er 603 Kegel und die beiden teilten sich den Punkt. Damit schrieben die Hausherren das erste Mal an, allerdings war das zu wenig.

Der Kapitän ließ es wieder „krachen“

Und es half auch nicht mehr, dass Orths Kapitän Matthis Zatschkowitsch mit 714 Kegeln Tagesbestleistung warf und so die Gesamtkegelanzahl für die Weinviertler sicherte. Kurios war das insofern, weil es nicht oft vorkommt, dass man mit mehr erzielten Kegeln nicht zumindest zwei Duelle für sich entscheidet. Am Ende verloren die Marchfelder mit 3,5:4,5.

Spieler Martin Rathmayer nahm es danach sportlich, aber nicht ohne einen kleinen Seitenhieb in Richtung der Gäste: „Wir müssen schauen, dass wir das Positive aus dieser Niederlage mitnehmen. Der Kampfgeist hat gestimmt und am Ende des Tages können wir auch stolz sein, als Mannschaft mehr Kegel als die Millionentruppe von Neunkirchen erzielt zu haben. Bringt es uns Tabellenpunkt? Nein, aber wir müssen das Spiel abhaken, die Enttäuschung loswerden und den Blick nach vorne richten.“ Da wartet am kommenden Samstag in Tirol der Aufsteiger KSK Sparkasse Jenbach auf die Orther – keine leichte, aber auch keine allzu schwere Aufgabe.

Ein bisschen Freude gab es dennoch für die Orther. So wurden Zatschkowitsch und Lukas Temistokle beim „Tag des Sports“ im Wiener Prater für ihre Erfolge bei internationalen Großereignissen ausgezeichnet und bekamen den wohlverdienten Applaus der vielen Zaungäste.