Bezirk Gänserndorf als Nummer eins in Österreich

Nachdem die Titelkämpfe in der neuen Trendsportart Padel-Tennis 2020 in Wien und im Jahr 2021 in Graz ausgetragen wurden, gingen sie heuer vergangenes Wochenende beim Padel Playground – UFG NÖ St. Pölten auf den fünf Outdoor Courts über die Bühne.

Dabei räumte der Bezirk Gänserndorf ordentlich ab: Bereits am Freitag kürten sich die Protteserin Christine Seehofer-Krenn und der Obersulzer Christoph Krenn zum dritten Mal in Folge zu den österreichischen Meistern im Mixed.

Im Herrenbewerb waren Krenn und David Alten, die beim World Padel Tour Event in Wien in der Stefflarena mittels Wild Card Österreich im Hauptbewerb vertreten durften, eine Klasse für sich. Für sie war es ebenfalls der bereits dritten Titel in Folge.

Im Damenbewerb waren die Titelkämpfe eine noch klarere Angelegenheit. Die beiden Schwestern Elisabeth Bauch (früher Seehofer) und Christine Seehofer-Krenn aus Prottes konnten sowohl ihre beiden Gruppenspiele als auch das Finale gegen Martina Hamele und Klara Fischer klar für sich entscheiden.

