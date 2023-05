Obersulzer Padel-Tennis-Ass forderte Weltklasse

Letzte Woche fanden in der Steffl-Arena wieder die Vienna Padel Open statt. Als eines von nur zwei österreichischen Paarungen erhielt auch der Obersulzer Christoph Krenn mit seinem Partner David Alten eine Wild-Card für den Hauptbewerb.

Zwar mussten sich Krenn/Alten in der ersten Runde den Spaniern Toni Bueno/Jorge Ruiz – aktuell unter den Top-50 Spielern der Welt – 2:6 und 0:6 geschlagen geben, zeigten sich aber keineswegs niedergeschlagen. Zu positiv waren die Eindrücke vom Center Court samt Gänsehaut-Stimmung dank der lautstarken Unterstützung. „Es war wie erwartet eine klare Sache. Die beiden sind Weltklasse, das muss man neidlos anerkennen. Danke für die Chance, einmal mehr hier am Center Court zu stehen“, so Krenn, der mit seinem Partner wie im Vorjahr dank einer Wildcard im Hauptbewerb antreten durfte. Alten ergänzte: „Was hier aufgezogen wurde, ist sensationell. Der schwarze Center Court hat sich genial angefühlt. Hut ab vor den Gegner!“

Krenn schlägt dem Sonnenuntergang entgegen

Ob nächstes Jahr der gemeinsame Hattrick im Hauptbewerb der Vienna Padel Open angepeilt wird, ist unklar. Krenn: „Das internationale Niveau wird von Jahr zu Jahr höher, die Spieler immer jünger. Wir werden es schon versuchen, aber am liebsten wäre uns, wenn zwei junge Spieler aus Österreich nachkommen und sie so gut sind, dass sie statt uns hier antreten können.“

Auch wenn der Obersulzer mit Alten immer wieder starke Turniere im Ausland, wie zuletzt Deutschland, bestreitet, will sich der 40-jährige Krenn in Zukunft mehr auf sein Privatleben konzentrieren.