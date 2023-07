Showdown: Tennis- und Padel-Tennis-Top-Turniere stehen an

Die Sportart Padel ist nicht nur weltweit, sondern auch in Österreich am Vormarsch. Mehr als beeindruckend ist die Entwicklung in Wien und Umgebung, wo es vor Corona noch weniger als zehn Padelcourts gab. Mittlerweile zählt man laut Auskunft von Padel-Aushängeschild Christoph Krenn aus Obersulz ungefähr 150 Courts in Wien und Umgebung.

Auf den Padel-Trend ist auch der 2021 neu gewählte und deutlich verjüngte Vorstand des TC Dürnkrut aufgesprungen. Mit Hilfe zahlreicher Unterstützer wurde das Projekt zwei Padel Courts beim TC Dürnkrut im Jahr 2021 umgesetzt. Seither laufen die Padelcourts besser als geplant, viele neue Leute kommen wegen Padel zusätzlich auf den Tennisklub und es finden regelmäßige, Workshops, Jux und Hobbyturniere statt.

Top-Spieler Krenn steht auch selbst am Court

„Neu und einzigartig ist aber die Idee, die ITN-Tour mit zwei Padel-Expert Turnieren zu kombinieren. Somit gibt es sicher einen neuen Zuseherrekord bei einem Padel Expert Event“, lobt Krenn, Österreichs einziger bisheriger Starter auf der Padel-World-Tour die Initiative. Er wird nicht nur als Padel-Turnierleiter agieren, sondern auch persönlich sowohl am Samstag (ab 14 Uhr) als auch am Sonntag (ab 10 Uhr) beim Padelturnier an den Start gehen.

Das Tennis ITN-Turnier beim TC Dürnkrut fand im Jahr 2020 zum ersten Mal statt. „Was mit 40 Teilnehmer/innen begonnen hat ist zu einem fixen Bestandteil der ITN Turniere im Weinviertel geworden, wo wir heuer vielleicht sogar die 80 Teilnehmermarke brechen könnten“, freut sich Turnierleiterin Tamara Obermaier. „Das jedes Jahr mehr und mehr Teilnehmer/innen kommen zeigt, dass sich alle bei uns Wohlfühlen“. Es finden folgende Bewerbe statt: Damen ab ITN 6, Mixed ab ITN 3 und Mixed ab ITN 7 statt.

Alle Infos: https://duernkrut.tennisplatz.info/