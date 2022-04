Andreas Ernhoferist in der Form seines Lebens

Werbung

„Einer der schönsten Erfolge meines Lebens“ – wenn jemand so etwas sagt, dann hat er Großes geleistet. Das trifft auf den Deutsch-Wagramer Para-Schwimmer Andreas Ernhofer zu, der diesen Satz beim Weltcup in Berlin von sich gab. Denn der 25-jährige Marchfelder drückte diesem Event, bei dem sich die weltbesten Schwimmer trafen, seinen Stempel auf: österreichischer Rekord, Sieg in seiner Behindertenklasse und Platz drei in der Weltcup-Gesamtwertung aller Schwimmer mit Behinderung.

„Ich glaube, so erfolgreich war ich noch nie“, strahlte Ernhofer, der insgesamt drei neue nationale Rekorde aufstelle und fünf Medaillen in seiner Klasse erschwamm: Gold über die 100 Meter Brust und 150 m Lagen, Silber über 50 m Lagen und 50 m Rücken und Bronze über 100 m Rücken. In jedem einzelnen seiner Bewerbe konnte er sich zudem für das Finale aller Behinderungsklassen qualifizieren. „Das ist mir bisher noch nie gelungen“, freute sich der Deutsch-Wagramer. Damit zeigt die Formkurve weiter nach oben, die Weltmeisterschaft im portugiesischen Madeira im Juni könnte eigentlich schon morgen anfangen ...

Onea meldete sich zurück: „War Balsam für die Seele“

Auch Ernhofers Freund und Landsmann Andreas Onea kehrte aus der deutschen Hauptstadt mit einem Erfolgserlebnis heim. Silber über400 m Lagen tat dem 29-jährigen Deutsch-Wagramer gut: „Das ist Balsam für die Seele nach den eher langsameren Zeiten bei den letzten Wettkämpfen. Mit der Zeit bin ich auch heute nicht zufrieden, aber so eine Medaille zu machen, ist immer enorm schön.“

Danach lief es aber nicht mehr ganz nach Wunsch, wobei Platz fünf über 200 m Brust und Sechster über 200 m Delfin auch keine schlechten Ergebnisse sind. „Das stimmt, aber als Sportler richte ich mich immer nach sportlichen Leistungen, und im Vorjahr war ich in diesen Disziplinen noch deutlich schneller. Wahrscheinlich ist es doch eine Spätfolge meiner Corona-Infektion.“