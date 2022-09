Andreas Onea will mehr sein als nur Sportler

Werbung

Nach der Septemberpause, in der er seine Flitterwochen nachholte, wird sich der Deutsch-Wagramer Andreas Onea wieder in sein Element, das Wasser, begeben. Für die nächste Saison steckt er sich hohe Ziele und will, auch im Hinblick auf die Paralympischen Spiele 2024, seine Leistung konstant steigern.

„In Tokio war ich nicht im Finale, bei den Weltmeisterschaften konnte ich dann Bronze gewinnen – diese Leistungssteigerung motiviert mich für die nächste Saison“, zeigt er sich zuversichtlich. Jüngst konnte der 30-Jährige ja eine Bronzemedaille über 100m Brust bei der WM in Madeira (Portugal) gewinnen. Motiviert wird Onea auch durch seinen Trainingspartner und Freund Andreas Ernhofer, ebenfalls aus Deutsch-Wagram. Die beiden trainieren zumeist gemeinsam und ergänzen sich perfekt. „Wir pushen und motivieren uns gegenseitig, außerdem rennt dauerhaft der Schmäh, das ist die perfekte Kombination und von Erfolg gekrönt, wie man bei den Weltmeisterschaften in Madeira sehen konnte.“

Bisher konnte der Weinviertler ganze acht Medaillen bei Großveranstaltungen erschwimmen, sein persönlicher Anspruch ist jedoch ein anderer: Er möchte für mehr als die gewonnenen Medaillen in Erinnerung bleiben. Als BeActive-Botschafter macht er den nächsten Schritt in diese Richtung. „Ich spüre, welchen positiven Einfluss der Sport auf mein Leben hat und wünsche mir, dass ich das weitergeben kann.“ Onea gibt in diesem Jahr den BeActive-Botschafter für die europäische Woche des Sports, weshalb er auch einen Zwischenstopp beim „Tag des Sports“ im Wiener Prater einlegte. Die europäische Woche des Sports ist eine Initiative der Europäischen Kommission zur Förderung von Sport und Bewegung. Die Bewegung wurde 2015 ins Leben gerufen und bewegt mittlerweile Menschen in 42 Ländern.

Onea beschreibt sein Engagement so: „Dieses Initiative bietet ein umfang reiches Sportangebot, egal ob am Arbeitsplatz, zu Hause oder in der Natur. Ich will damit einen Anstoß dafür geben, sich mehr zu bewegen – denn oft braucht es nicht mehr als das.“