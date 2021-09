Letzte Woche wurden die XVI. Paralympischen Spiele in Tokio eröffnet. Bis Sonntag werden über 4.000 Athleten in 22 Sportarten und 539 Bewerben um Medaillen kämpfen – unter ihnen auch zwei Deutsch-Wagramer, nämlich die beiden Schwimm-Asse Andreas Onea und Andreas Ernhofer. Während der ersten sieben Tage lief es für die beiden Marchfeldern unterschiedlich:

Andreas Onea

„Das ist brutal!“, sagt ein sichtlich enttäuschter Onea nach dem Auftritt über seine Paradedisziplin. Denn über die 100 Meter Brust belegte der 29-Jährige im Tokyo Aquatics Center in seinem Vorlauf nur Platz fünf und verpasste als insgesamt Zehnter das Finale der besten Acht. „Nicht im Finale dabei zu sein, tut schon weh“, meinte Onea in einer ersten Reaktion. Er schlug in 1:13,90 Minuten an. Damit verpasste er auf jener Strecke, auf der er in Rio 2016 noch Bronze geholt hatte, seine persönliche Bestzeit.

„Das Feld ist extrem schnell losgeschwommen, ich wollte mithalten. Deshalb hat mir hinten raus etwas die Kraft gefehlt“, so seine erste Analyse. „Aber die Zeit ist nicht schlecht. Nicht ideal, mit meiner Bestzeit wäre ich ins Finale gekommen, aber dennoch nicht schlecht. Die Dichte ist einfach extrem groß.“

Am Samstagabend ging es dann über 200 m Freistil weiter, wo der Deutsch-Wagramer zwar Neunter wurde, aber ebenfalls das erhoffte Finale verpasste. Eine Chance hat er noch, am Freitag geht er über 200 m Schmetterling an den Start.

Eines steht jedenfalls fest: Onea wird sich nicht unterkriegen lassen. „Wenn ich etwas kann, dann Rückschläge wegstecken und stärker zurückkommen. Es ist bitter und tut weh, aber im selben Moment ist der Fokus schon auf die nächsten Strecken gerichtet.“

Die Unterstützung der Fans – in Österreich trafen sich hunderte Onea-Fans via Zoom mitten in der Nacht, um via Live stream gemeinsam zuzuschauen – gibt ihm viel Kraft: „Das bedeutet mir alles.“

Andreas Ernhofer

Paralympics-Debütant Ernhofer zeigte gleich in seinem ersten Bewerb über 50 m Brust auf. Er kämpfte sich ins Finale und belegte schließlich Rang acht. „Der Finaleinzug war megageil, ich bin sehr happy, dass ich gleich bei meinem ersten Antritt so abliefern konnte“, so Ern hofer, der im Finale 55,0 Sekunden benötigte. „Die Zeit ist nicht ganz optimal, ich hatte schon wesentlich bessere Zeiten. Das müssen wir analysieren, aber der Freude über das Finale tut das keinen Abbruch.“

Der Sieg ging an den Russen Roman Zhdanov, der in 46,49 Sekunden einen neuen Weltrekord aufstellen konnte. Ernhofer: „Ich kenne Roman schon etwas besser und gönne ihm diesen Erfolg, er ist ein feiner Kerl. Mit dem Weltrekord wurde unser Finallauf noch einmal spezieller.“ Dem Feuerwehrmann, seit einem Badeunfall 2014 querschnittsgelähmt, war die Freude anzusehen: „In diesem wunderschönen Stadion zu schwimmen ist einzigartig. Ich habe jede Sekunde aufgesaugt und so richtig genossen. Es waren magische Momente.“

Die Chance dazu hatte der Marchfelder zwei Tage später, als er über 100 m Freistil ins Rennen ging. Dort belegte er in 1:38,49 Minuten Platz sechs in seinem Vorlauf und insgesamt Rang elf. Seinen eigenen österreichischen Rekord verbesserte er dabei um zwei Sekunden. „Unglaublich, so eine schnelle Zeit zu schwimmen, ich bin in der Form meines Lebens. Über Freistil war klar, dass es mit dem Finale schwer wird. Ich bin sehr zufrieden mit der Performance.“

Über 150 m Freistil finishte er zudem noch in 2:51,58 als Gesamt-Zehnter. „Ich bin zufrieden, es war die zweitbeste Zeit, die jemals ein Österreicher über diese Distanz geschwommen ist. Aber es ist auch ein perfektes Beispiel, wie nah Freud und Leid zusammenliegen, wenn man dann um ein paar Zehntel am Finale vorbeischwimmt.“ Weiter ging es am Montag mit einem 14. Platz über 200 m Kraul, am Donnerstag und Freitag stehen zum Abschluss noch 100 m Kraul und 50 m Rücken auf dem Programm.