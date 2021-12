Tokio-Frust und Medaillenlust bei Onea

Am Heiligen Abend war der Deutsch-Wagramer Paraschwimmer Andreas Onea noch den ganzen Tag als Moderator für „Licht ins Dunkel“ im Einsatz, ehe er spätabends doch noch durchschnaufen konnte und im Familienkreis Weihnachten feierte. Der 29-Jährige ließ dabei auch ein Jahr Revue passieren, das viel Licht und Schatten bereithielt. Mit der NÖN besprach er nicht nur die Paralympics, sondern auch das Thema Doping, warum er noch bis 35 weitermacht und was ihn ganz besonders besorgt.

NÖN: Das Sportjahr 2021 ist zu Ende, welche Bilanz ziehen Sie? Was überwog, das Licht oder der Schatten?

Andreas Onea: Hmm (überlegt). Bis auf die Paralympics war es eigentlich top, ich habe EM-Bronze erobert, beim Weltcup Silber geholt und war gut in Form. Ich bin noch nie so topmotiviert und gut vorbe reitet zu den Paralympischen Spielen gefahren. Also eigentlich hätte es klappen sollen, aber hat es leider nicht. Das tut mir, so ehrlich muss ich einfach sein, heute noch weh.

In Tokio war am Ende Rang neun das Höchste der Gefühle, aber kein Finaleinzug oder gar eine Medaille. Gibt es mit ein paar Monaten Abstand schon eine Erklärung?

Onea: Ich bin scheinbar kein Vormittagsschwimmer. Das klingt jetzt vielleicht lustig, ist aber durchaus ernst gemeint. Ich bin jemand, der erst in den Tag reinfinden muss, und ich traue mich zu behaupten, dass das am Nachmittag kein Thema gewesen wäre. Außerdem war die Konkurrenz unglaublich stark, weil sich das Niveau in den letzten Jahren gesteigert hat. Und zwar enorm.

Können Sie das ein wenig genauer erklären?

Onea: Da kommen teilweise Top-Schwimmer aus dem Nichts, die du vorher bei keinem Weltcup gesehen hast. Das liegt daran, dass die Top-Nationen, wie beispielsweise die Chinesen, gemerkt haben, dass Medaillen bei uns gleich glänzen und deshalb auch sehr viel Geld in den paralympischen Sport stecken.

Grundsätzlich kein Fehler, wenn Niveau und Aufmerksamkeit höher beziehungsweise größer werden, oder?

Onea: Es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Für den Sport ist es sicher gut, wenn alles sauber abläuft, aber für mich natürlich eher schlecht (lacht).

Stichwort sauber: Wie sieht es bei solchen Entwicklungen mit dem Thema Doping aus?

Onea: Also es spricht schon Bände, wenn man weiß, dass die olympische Sperre von Russland beispielsweise auch die paralympischen Sportler umfasst. Ich denke, es gibt auch bei uns schwarze Schafe. Aber für mich persönlich bringt es nichts, zu jammern, ich muss weiter hart an mir arbeiten und meine Leistung verbessern. Nur das liegt in meiner Hand.

Aber in Sachen Geld gibt es hierzulande schon einen klaren Wettbewerbsnachteil, oder?

Onea: Wir sind schon gut aufgestellt und der Behindertensport hat sich gut entwickelt in Österreich. So sind die Fördergelder zuletzt zum Glück gleich geblieben. Natürlich geht immer mehr, aber wir müssen auch realistisch bleiben; an die Top-Nationen werden wir nie rankommen, zumindest, was deren Mittel angeht. Aber auch da gilt: nicht jammern, sondern kreativ sein.

Ein Grund zum Jammern ist allerdings der Status quo des Paraschwimmsports in Österreich ...

Onea: Leider haben wir seit Corona keine einzige Staatsmeisterschaft oder nationale Top-Wettkämpfe mehr gehabt – das ist eigentlich Wahnsinn. Ich bin mir sicher, so haben wir einige Sportler verloren, und da rede ich noch gar nicht vom Nachwuchs. Das bereitet mir schon Sorgen.

Sorgenvoll muss wegen der Corona-Pandemie auch der Blick ins neue Jahr gehen. Was steht die nächsten Wochen und Monate an?

Onea: Nach den Feiertagen werde ich wieder das Training aufnehmen und danach geht es auf ein Trainingslager nach Lanzarote (Anm.: Spanien). So weit, so fix. Danach würde im Februar ein Weltcup im schottischen Aberdeen auf dem Programm stehen, aber ob dieser wegen Omikron stattfindet, steht noch in den Sternen. Der absolute Saisonhöhepunkt 2022 wird aber die Weltmeisterschaft auf Madeira (Portugal) im Juni sein.

Sie wollen nach der Enttäuschung von Tokio aber auch zu den nächsten Paralympics in Paris 2024, oder?

Onea: Natürlich, so will ich mich nicht von den Olympischen Spielen verabschieden. Wenn ich etwas kann, dann Rückschläge wegstecken und daraus auch neue Kraft schöpfen. Aber es wird sehr spannend werden, weil es diesmal ja nur ein Drei- statt Vier-Jahres-Zyklus ist. Damit hat keiner Erfahrung. Schauen wir mal, wer das beste Konzept hat, um in Frankreich in Top-Form zu sein.

Aber Ihre Abschiedsvorstellung unter den fünf

Ringen planen Sie später?

Onea: Ich habe noch lange nicht genug (lacht). Nein, im Ernst, ich möchte auch in Los Angeles 2028 noch am Start sein. Wenn ich mir meine Zeiten ansehe, dann merke ich, dass ich erst in den letzten Jahren meine schnellsten Zeiten geschwommen bin. Also am Alter sollte es nicht liegen, auch wenn ich natürlich weiß, dass ich eines Tages aufhören muss. Aber das ist hoffentlich nicht allzu bald.