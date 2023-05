Schwimm-Ass Ernhofer holt Weltrekord

Die österreichischen Para-Schwimm-Asse waren Mitte Mai bei der Weltcupstation in Berlin. Andreas Ernhofer aus Deutsch-Wagram musste diesmal krankheitsbedingt auslassen – durfte sich aber über ein historisches Ereignis freuen.

Denn er bekam offiziell bestätigt: In Lignano schwamm er Mitte März als erster Österreicher über 200 Meter Brust zum Weltrekord (Anm.: die NÖN berichtete), allerdings fehlte damals noch die Bestätigung. „Es ist schwer in Worte zu fassen. Wenn du jeden Tag hart daran arbeitest, alles dafür gibst und nach 1000 Rückschlägen endlich das große Ziel erreichst – unbeschreiblich!“, zeigt sich der frischgebackene Weltrekordhalter sichtlich emotional.

Ausgerechnet beim größten Event der CITI Para-Swimming World Series 2023 – bei dem 420 Athlet:innen aus 51 Nationen am Start sind – schwamm der 26-Jährige in 4:10,35 Minuten zu seinem großen Ziel.

Ernhofer will gegen Vorurteile kämpfen

„Nach meiner Paralympics-Teilnahme habe ich gesagt, dass ich dafür arbeiten werde, einen Tag im Leben der schnellste Schwimmer der Welt zu sein. Nun ist es so weit“, so Ernhofer, der nach einem seiner größten Erfolge in gewohnter Manier Mut macht: „Als Mensch mit Behinderung werde ich oft als arm und hilfsbedürftig gesehen. Ich bin froh, dass ich mich von diesem Vorurteil lösen konnte und an mich selbst geglaubt habe. Danke an alle, die das ebenfalls tun!“

Weniger gut erging es dem zweiten Deutsch-Wagramer Top-Schwimmer, Andreas Onea. Obwohl sich der 31-Jährige gut fühlte und die Trainingsleistungen vielversprechend war, „soff“ er im Becken der deutschen Hauptstadt regelrecht ab. Danach fand der Marchfelder Brustschwimmer keine wirkliche Erklärung: „Vom ersten Armzug ging es einfach nicht. Ich habe Zeiten geschwommen, die ich normalerweise nicht einmal dann schwimme, wenn ich nicht gut schwimme. Aber zum Glück bin ich routiniert genug, um mit solchen Situationen umzugehen.“

Parallelen zum Vorjahr als gutes Omen

Stimmt, legte Onea doch im Vorjahr eine ähnlich verpatzte Generalprobe für die Weltmeisterschaften hin, nur um dann bei den Titelkämpfen mit Bronze aufzuzeigen.

„Wenn das kein gutes Omen ist“, grinst Onea, der aber weiß, dass es in Sachen Paralympics nun „All in“ heißt. Denn nur wenn er bei der kommenden WM in Manchester zeigt, was er kann und die nötigen Resultate erreicht, bleibt der Traum von den (para-) olympischen Ringen in Paris am Leben,