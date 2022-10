Der Winzerlauf kam bei Alt und Jung gut an

Werbung

Der Raiffeisen Weinviertler Laufcup biegt in die Zielgerade – und das mit vielen sportbegeisterten Weinviertlern, denn die 39. Auflage des Poysdorf Winzerlaufs darf man getrost als sehr erfolgreich bezeichnen.

Rund 100 Jugendliche und über 200 Erwachsen fanden rund um das Poysdorfer Sturmfest auch einen tollen Rahmen bei perfekten Wetterbedingungen vor. „In Zeiten von überall rückgängigen Teilnehmerzahlen hat uns das sehr gefreut“, strahlte Organisator und LAC-Harlekin-Obmann Markus Reidlinger.

Stimmungsvoller Rahmen der Siegerehrungen

Erstmals fanden auch sämtliche Siegerehrungen sowie die Verpflegung in der Poysdorfer Gstettn statt, „was sich gerade im Hinblick auf den gemütlichen Abschluss mit Musik und Tanz als gelungene Symbiose herausstellte“, wie Reidlinger mit einem Augenzwinkern erzählte.

Rein sportlich waren die Voraussetzungen auch spannend. Neben dem vorzeitigen Gewinner des heurigen Laufcups Alexander Gube, Helmut Pesau und Fabian Hatzak waren noch einige andere Top-Läufer als Sieganwärter am Start. So richtig spannend war am allerdings Ende nur der Kampf um die Plätze, denn Gube war einmal mehr eine Klasse für sich – wie bei den Damen Anna Dersch, die Gesamtsiegerin gab in Poysdorf ebenfalls den Ton an.

Aber Sieger an diesem Nachmittag waren viele, um nicht zu sagen alle, selbst wenn es sportlich nicht für jeden nach Wunsch lief. Auch das Zusammenspiel mit den Organisatoren des Sturmfests sowie dem Poysdorfer Weinmarkt Winzern klappte perfekt. „Die Tage vorher und der Renntag sind sehr fordernd, aber mit so einem Team im Hintergrund klappt das am Ende nicht nur, sondern macht auch Spaß“, meinte Reidlinger.

Herbstlauf ist im vollen Umfang zurück

Endgültig zu Ende geht der Laufcup 2022 nun am Samstag mit dem 22. Strasshofer Herbstlauf, in dessen Rahmen auch 9. niederösterreichische Kinder- und Jugendlauf stattfindet. Detailinfos, den Zeitplan und das Programm gibt’s unter www.laufclub-strasshof.at.