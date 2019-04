„Dieser Marathon ist nichts für schwache Nerven. Es ist eine Weltpremiere und extrem.“ So kündigte Extremsportler Rainer Predl kürzlich sein nächstes Projekt an. Wenige Tage später folgte die Auflösung: Der Lasseer will die 42,195 Kilometer auf einem Windrad absolvieren, genauer auf einem solchen in Lichtenegg (Bezirk Wiener Neustadt Land), das laut Predl als eines von nur zwei in ganz Österreich eine Aussichtsplattform besitzt. Die befindet sich in 60 Metern Höhe und bietet einen Rundkurs von 13,5 Metern. Den Rechenstift zur Hand: Der Sportler muss 3.125 und eine halbe Runde absolvieren, um die Distanz zu schaffen.

Was ihn dazu bewegt? „Ich möchte als erster Mensch einen Marathon auf einem Windrad absolvieren.“ Klar, was sollte jemand, der in seiner Karriere den Sahara-Marathon gewann, in sieben Tagen auf dem Laufband 852 Kilometer abspulte oder zehn Kilometer auf einem Gänserndorfer Kreisverkehr zurücklegte, auch sonst tun. Stattfinden wird der Versuch übrigens am 19. Mai im Rahmen des Lichtenegger Windfests.