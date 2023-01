Wasserspringer startet mit erstem Sponsoring ins neue Jahr

Werbung

Aufregende Wochen erlebte der Protteser Samuel Platt im Jahr 2022, allem voran natürlich mit der Teilnahme an der Jugend-Weltmeisterschaft in Kanada im November. Aufregend gestalteten sich nun auch die Tage rund um den Jahreswechsel, aus zweierlei Gründen.

Zunächst durfte der 15-Jährige ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk entgegennehmen: seinen ersten Sponsorvertrag. Aufgrund seiner Leistungen im abgelaufenen Jahr wird er 2023 vom Sportpool Wien finanziell unterstützt. Dabei handelt es sich um einen 2010 gegründeten Verein, der sich der Förderung des Nachwuchs- und Leistungssports verschrieben hat.

Der Pool, der aktuell knapp 60 Athletinnen und Athleten in 13 verschiedenen olympischen Sportarten fördert, wird eigenen Angaben zufolge durch Mittel der sportbegeisterten Wirtschaft gespeist und fördert unabhängig und zusätzlich zur Landessportförderung. Platt hilft das Sponsoring etwa bei der Finanzierung von Utensilien, wie zum Beispiel beim Kauf von Badehosen. Für ihn hat die Unterstützung aber noch mehr Bedeutung: „Es freut mich natürlich sehr. Das ist das erste selbst verdiente Geld.“

Die harte Arbeit, die ihn erst an diesen Punkt brachte, setzte der Teenager zum Jahresstart freilich schon wieder fort. Am 1. Jänner ging es für Platt mit Trainern und Kollegen zu einem siebentägigen Lehrgang nach Berlin, wo am Olympia-Stützpunkt eifrig an neuen Sprüngen gefeilt wurde. „Sehr viel und hartes Training“, schilderte der Youngster der NÖN. Seit Weihnachten hat er einen Grund mehr, auf die Zähne zu beißen.