Bitter! Ein Punkt fehlte zum WM-Titel

Mehr Drama geht nicht: Finale der Weltmeisterschaft auf dem heimischen Boden, dazu hieß der Gegner Deutschland und das österreichische Team mit Weinviertler Beteiligung verlor am Ende um einen (!) Punkt. Klingt spektakulär, war es auch. Aber alles der Reihe nach:

Die FIR Racketlon World Championships 2022 Elite & Amateurs presented by Courtwall fanden bis Sonntag im Racket Sport Center Graz statt. Mit der Gänserndorferin Bettina Bugl und Christine Seehofer aus Prottes sorgten auch zwei Bezirks-Asse für Schlagzeilen.

Am insgesamt siebenten Spieltag der größten Veranstaltung in der Geschichte des Schlägervierkampfs Racketlon fielen die Entscheidungen in den Team-Bewerben. Im FIR World Cup, der obersten Kategorie im Team-Bewerb, standen sich im Endspiel Team Österreich und Team Deutschland gegenüber. Von 22 bis 1 Uhr früh Ortszeit kämpften die Nachbarländer um den ersten Team-Weltmeister-Titel seit 2019. Aufgrund von Corona waren die Weltmeisterschaften 2020 und 2021 ausgefallen.

Schock: Nummer eins fiel kurzfristig aus

Allerdings begann das Endspiel mit einer Hiobsbotschaft: Österreich musste seine Nummer eins Emanuel Schöpf vorgeben, der Bludenzer hatte in seinem Single einen Kreislaufkollaps erlitten und musste nach zwei erfolgreichen Einsätzen im Achtel- und Viertelfinale für das Endspiel gegen Deutschland passen.

Damit ging Österreich mit Bugl (Damen Einzel), Florian Harca (Herren Einzel), Marcel Weigl/ Lukas Windischberger (Doppel) und Georg Stoisser (Herren Einzel II) ins Rennen um das vierte WM-Gold für Rot-Weiß-Rot nach 2010, 2012 und 2018 – ohne Schöpf allerdings als Außenseiter.

Das Match ging hin und her, Bugl beispielsweise hielt gegen die ehemalige Einzel-Weltmeisterin Nathalie Vogel gut mit und verlor mit 30:41 nach vier Sätzen. Letztendlich musste das letzte Tennis-Einzel zwischen Stoisser und dem Deutschen Christian Wiessner die Entscheidung bringen. Ein Zwei-Punkte-Vorsprung reichte Österreichs Nummer zwei nicht – bei 8:11 verwandelte Wiessner um kurz vor ein Uhr morgens den Matchball und sicherte damit Deutschland mit einem 142:141-Erfolg den WM Titel im FIR World Cup.

In den anderen Bewerben lief es nicht ganz so erfolgreich für die 26-jährige Bugl und die 27-jährige Seehofer: Erstere verlor im Elite-Einzel im Viertelfinale gegen die Französin – und spätere Weltmeisterin – Myriam Enmer mit 18 Punkten sowie im Mixed-Doppel mit Marcel Weigl in Runde eins gegen eine tschechisch/britische Paarung.

Zweitere, die eigentlich ihre Karriere schon beendet hatte, wollte sich diese Titelkämpfe nicht entgehen lassen und nahm im Mixed mit dem Großengersdorfer Lukas Windischberger teil. Dort kam im Viertelfinale gegen die späteren WM-Titelträger Zuzana Severinová und Leon Griffiths das Aus, am Ende gab’s Rang fünf.