Christine Seehofer feierte Comeback in Dubai

Seit ihrer Schulterverletzung Anfang Juni bei den österreichischen Meisterschaften musste die Nummer eins der Weltrangliste im Schläger-Vierkampf, Christine Seehofer aus Prottes, pausieren. Auf den Tag genau fünf Monate nach ihrem letzten Turnier-Match holt die Weinviertlerin bei ihrem Comeback bei den SWT Dubai Racketlon Classic vergangene Woche den Titel im Mixed-Doppel, gemeinsam mit dem Dänen Morten Jaksland.

Die topgesetzte Paarung besiegte im Semifinale das dänisch/niederländische Duo Stine Jacobsen/Koen Hageraats mit plus zehn Punkten und im Finale Anna-Klara Ahlmer aus Schweden und den Schweizer Nicolas Lenggenhager denkbar knapp mit plus drei. „Ich habe noch nicht meine beste Leistung abrufen können, umso schöner ist es aber, trotzdem gewonnen zu haben“, so die 26-Jährige, die im Einzel noch immer nicht antreten konnte. Ihr 100. und letzter internationaler Sieg ist mittlerweile schon fast ein Jahr her, er datiert vom 22.11.2020.

So die Covid-19-Pandemie es zulässt, stehen als letzter großer Höhepunkt heuer von 18. bis 19. November noch die Doppel-Weltmeisterschaften in Prag bevor. Dort soll auch erstmals im heurigen Jahr die Paarung Seehofer/Bettina Bugl – übrigens eine Gänserndorferin – ihren Titel verteidigen. „Gut, dass ich vor der Doppel-WM überhaupt noch ein Turnier spielen konnte. Bei der WM möchte ich um Medaillen mitspielen, gleich Gold zu erwarten, wäre zu hoch gegriffen“, so Seehofer.

Auch Bugl wurde rechtzeitig fit und trainiert seit einigen Wochen wieder. Nach derzeitigem Stand wird die RFA ein elfköpfiges Team entsenden.