100 Siege in 31 Turnieren gegen 37 verschiedene Spielerinnen in zehn verschiedenen Ländern, dabei nur 42 Sätze abgegeben – das ist die unglaubliche Statistik von Christine Seehofer seit dem 16. April 2016. Damals hat die 25-Jährige zum letzten Mal ein Einzel im Racketlon verloren. Nach dem Jubiläumssieg bei den Austrian Open in Graz (Anm.: die NÖN berichtete) blicken wir mit ihr auf die wichtigsten Spiele zurück. Denn über einen NÖN-Artikel kam Seehofer überhaupt erst zum Schläger-Vierkampf ...

2016: Triumph über Kubanova

Es war das Ende einer alten und gleichzeitig der Beginn einer neuen Ära: Bei den Austrian Open schlug Seehofer die Tschechin Zuzanna Kubanova, bis dahin das Maß aller Dinge, zweifache Weltmeisterin und jahrelang ungeschlagen. Raten Sie, gegen wenn Seehofer davor im April ihre letzte Niederlage bezogen hatte – richtig, Kubanova. „Ich lag vor dem Tennis mit 15 Punkten im Rückstand und habe am Ende doch noch mit plus vier gewonnen“, erinnert sich Seehofer. Die Hackordnung in der Racketlon-Welt hatte sich endgültig gewendet.

2016: Erster WM-Titel

Es kommt mittlerweile sehr selten vor, dass die Protteserin bei ihrer Dominanz über einen ganzen Tennissatz gehen muss, meistens ist schon früher Schluss. Bei der Weltmeisterschaft 2016 in Nürnberg musste sie sowohl im Halbfinale gegen Natalie Vogl als auch im Finale gegen Amke Fischer über die volle Distanz. „Das war mein endgültiger Durchbruch“, so Seehofer nach diesem Erfolg.

2017: Erster EM-Titel

Bei den großartig organi sierten Heim-Titelkämpfen in Wien schnappte sich Seehofer endlich auch den ersten Europameistertitel ihrer Karriere – und zwar in überlegener Art und Weise. Vor dem Tennis fehlte ihr nur mehr ein Zähler, den sie schnell holte: „Dem Druck stand zu halten, war nicht einfach.“

2018: Reifeprüfung „50er“

Bei den Czech Open in Prag stand die Weinviertlerin kurz vor ihrem 50. Sieg in Serie, als ihr die Britin Isabelle Bramhall im Halbfinale das Leben schwer machte. Es ging hin und her, am Ende waren es knappe vier Punkte, die zugunsten von Seehofer entschieden. So knapp wurde es danach nur mehr selten. „Das war mental enorm wichtig für mich“, meint See hofer im Rückblick.

2018: Zweiter WM-Titel

Bei den Weltmeisterschaften in Zürich ging Seehofer schon als Top-Favoritin an den Start und schaffte es souverän ins Endspiel. Dort traf sie auf die Deutsche Astrid Reimer-Kern, von der sie im Squash mit 21:2 deklassiert wurde. Doch die Protteserin bewies danach Nervenstärke: Sie schoss ihre Kontrahentin im Tennis mit 15:1 ab und sicherte sich zum zweiten Mal WM-Gold – und ihr Trophäenschrank wurde schön langsam zu klein ...

2019: Dominanz pur

Ihre vielleicht stärkste Phase hatte Seehofer zwischen Spätherbst 2018 und Sommer 2019. Von der ersten Runde der German Open bis zum Finale der Czech Open ein halbes Jahr später verlor sie in ihren Partien nur einen einzigen Satz (!), und zwar im Squash gegen eine Spielerin, die in dieser Disziplin professionell unterwegs war. Insgesamt sprechen wir von 18 Spielen, die im klaren Triumph in Prag mündeten.

2019: Knappster Sieg

Dass Seehofer einmal knapp an einer Niederlage vorbeischrammte, kam selten vor. Am knappsten war es wohl bei den French Open in Paris, als die Dänin Stine Jacobsen die Sensation am Schläger hatte. Beim Stand von 20:20 im Tennis bewies Seehofer aber extreme Nervenstärke und sicherte sich im letzten Abdruck den Sieg.

2019: Dritter WM-Titel

In Leipzig schrieb die Weinviertlerin Geschichte: Sie war die erste Spielerin seit der Finnin Michaela Bjornstrom, die dreimal WM-Gold holen konnte – natürlich auf überlegene Art und Weise.