Erstmals war die heimische Elite im Schlägervierkampf aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis nach Innsbruck gekommen, um von Freitag bis Sonntag die 17. Staatsmeister im Racketlon zu ermitteln. In der Tennis- und Squash-Halle Tennis Cabrio wollten vor allem die Tiroler Lokalmatadore Bernhard Pilsz und Irina Olsacher vor heimischer Kulisse die Titelverteidiger Christine Seehofer aus Protes bei den Damen und den Vorarlberger Emanuel Schöpf bei den Herren herausfordern. Eines vorneweg: Seehofer ließ sich davon nicht beeindrucken.

"An einem neuen Austragungsort zu gewinnen, freut mich besonders"

Im Damen-Elite-Endspiel standen sich erwartungsgemäß Seehofer und Olschacher gegenüber. Die siebenfache Staatsmeisterin Seehofer legte mit 21:3 in der ersten Disziplin Tischtennis gleich fulminant los und damit schon den Grundstein für Titel Nummer acht. Mit 23:21 im Badminton und 21:4 im Squash stand ihr Sieg schon vor der letzten Disziplin Tennis fest. „Super, dass ich meinen achten Einzel-Staatstitel holen konnte. An einem neuen Austragungsort zu gewinnen, freut mich besonders“, strahlte Seehofer. „Es ist toll, dass hier auch neue Spielerinnen dabei waren, für die Entwicklung unserer Sportart ist das enorm wichtig!“, betonte die Weinviertler Ausnahmekönnerin. Platz drei ging an Anja Kemptner, die Gundula Glowka im Spiel um Bronze besiegen konnte.

Außerdem triumphierte Seehofer an der Seite von Bernhard Pilsz auch im Mixed-Elite-Doppel. Im Finale gegen Olsacher und Schöpf, der ebenfalls seinen Titel verteidigen konnte, musste zwar zum Tennisschläger gegriffen werden, allerdings nur fünf Punkte lang, ehe die nächste „Goldene“ feststand.

Wie geht es weiter? „Für mich schon am kommenden Wochenende in Malta, danach Mitte Oktober in Stockholm und Ende Oktober in Paris. Also fad wird mir nicht“, lacht Seehofer. Das war es aber noch lange nicht, denn im November steht der letzte ganz große Saisonhöhepunkt auf dem Programm: die Team- und Einzel-Weltmeisterschaften.