Gänserndorf hat den nächsten Weltmeister

Werbung

Christoph Krenn ist der Erste gewesen. Der Obersulzer war oftmaliger Weltmeister und jahrelang Nummer eins der Welt. Die Protteserin Christine Seehofer war die Nächste: ebenfalls Dauerweltmeisterin und jahrelang ungeschlagen auf der World Tour.

Und auch Bettina Bugl aus Gänserndorf holte WM-Gold. Jetzt schickt sich der Strasshofer Leonhard Prager an, in ihre Fußstapfen zu treten. Der 14-Jährige holte bei den Weltmeisterschaften in Wien und Graz WM-Gold im Doppel der Altersklasse Unter-16. Dabei ist er erst seit Kurzem beim Schlägervierkampf dabei. Aber alles der Reihe nach:

Prager begann während der Corona-Zeit mit Racketlon, nahm – motiviert von Tischtennis-Freund Florian Prorok – an einem Turnier in Wien teil. Nachdem er dort auch Kaderspieler schlug, wurde er von einem Verbandstrainer angesprochen, ob er nicht an einem Training des Verbands teilnehmen wolle.

Pragers Stärken: größter und kleinster Schläger

Ab diesem Zeitpunkt, dem Jänner 2022, war die Leidenschaft für den Sport entbrannt. Auch weil Prager, der ursprünglich vom Tischtennis und Tennis kommt, seine Schwächen im Badminton und Squash bei Trainingslagern ausmerzen konnte. Schnell stellten sich dabei die ersten Erfolge ein: Bei den österreichischen Meisterschaften im Juni gab es Bronze im Einzel und gemeinsam mit Leon Steiner Silber im Doppel der Altersklasse U16.

Mit Selbstvertrauen fuhr er danach zu den Titelkämpfen, wo seine Karriere die ersten Höhepunkte erlebte: Im Einzel hatte er noch Pech, weil er gegen den als Nummer eins gesetzten Tschechen Lukas Dvorak spielen musste und ausschied. Da er danach aber alle Platzierungsspiele gewann, wurde er noch starker Neunter.

Britische Shooting-Stars in Schach gehalten

Noch besser lief es im Doppel an der Seite von Leo Hörtinger. Die beiden stürmten ins Finale, wo die Briten Ollie Barton/Chase Burgess warteten. Im Tischtennis und Badminton konnte man einen Vorsprung herausspielen, der im Squash zwar etwas schrumpfte, aber beim Tennis reichten zwölf Punkte zu Gold.

Prager war danach happy: „Unglaublich, das geilste Sportereignis, auf dem ich jemals war. Niemals hätte ich damit gerechnet, so erfolgreich zu sein.“ Weiter geht’s jetzt mit einem internationalen Turnier in Prag im November.