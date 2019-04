Mit dem FIR World Tour Event in Prag, den Czech Open, stiegen die Weinviertler Racketlon-Asse wieder in den internationalen Turnierbetrieb ein. Und das mit Erfolg: Gleich den ersten beendeten Bewerb des Turniers, das Damendoppel, konnten Christine Seehofer aus Prottes und die Gänserndorferin Bettina Bugl für sich entscheiden.

Während der Weg ins Finale ein Spaziergang war, hatte es das Endspiel in sich. Die rot-weiß-roten Topgesetzten besiegten Hannah Bodden (Anm.: Großbritannien) und Zuzana Severinová (Tschechien) denkbar knapp mit einem einzigen Punkt Unterschied. „Nach einem missglückten Squash-Satz haben wir im vollkommen ausgeglichenen Tennis-Satz die Nerven behalten“, waren Bugl/ Seehofer überglücklich.

"Habe im Finale eine knappere Partie erwartet"

Im Mixed lief es im Anschluss nicht ganz nach Wunsch: Dan Busby/Seehofer verloren das Finale gegen Severinová/Morten Jaksland, Bugl/Emanuel Schöpf mussten vor dem Semifinale aufgeben, weil sich die junge Gänserndorferin übergeben musste – weshalb sie, dadurch geschwächt, auch früh im Einzel ausschied.

Seehofer dagegen war einmal mehr eine Klasse für sich: Die Weltranglistenerste im Schlägervierkampf triumphierte in der Neuauflage des Vorjahresendspiels gegen die Lokalmatadorin Severinová mit plus 33 Punkten. Damit ist sie in Einzelpartien seit April 2016 (!) ungeschlagen. Bereits vor der vierten Disziplin, dem Tennis, war die Partie entschieden. Es war bereits der dritte Einzeltitel in Prag in Folge für die 23-Jährige und der zweite Saisonerfolg 2019. Im gesamten Einzelbewerb in der tschechischen Hauptstadt kam die Protteserin ohne Tennis aus.

Seehofer nach dem Endspiel: „Ich habe im Finale eigentlich eine knappere Partie erwartet, da sich Zuzka verbessert hat. Aber ich habe das Spiel klug angelegt, konnte daher die ersten drei Sportarten schon klar für mich entscheiden. Meine Form passt.“