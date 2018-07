Besser hätte es für die Seehofer-Sisters aus Prottes bei ihrem ersten Antreten bei den Latvian Open in Riga am vergangenen Wochenende nicht laufen können. Gemeinsam holten Chris tine und Elisabeth Seehofer den Titel im Damendoppel des International-World-Tour-Events im Schlägervierkampf aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis.

Im Finale besiegten die beiden Schwestern aus dem Weinviertel die Britin Hannah Boden und die Schwedin Anna-Klara Ahlmer klar. Im Elite-Dameneinzel-Finale traf Christine abermals auf Ahlmer; sie ließ der Schwedin erneut keine Chance und holte auch den ersten Lat-vian-Open-Einzeltitel ihrer Karriere. „Ein tolles Turnier auf einer super Anlage und wir haben das Bestmögliche rausgeholt“, so die Schwestern, welche noch ein paar Tage Urlaub in Lettland dranhängen.

Zeit zum Erholen haben die beiden Seehofers danach nämlich eh nicht, stehen doch die finalen Vorbereitungen für das absolute Saisonhighlight, die Einzel-Weltmeisterschaften in Zürich (Schweiz), auf dem Programm. Dort will Christine Seehofer, weiter die Nummer eins der Weltrangliste, ihrer imposanten Medaillensammlung eine weitere „Goldene“ hinzufügen: „Darauf arbeite ich hin, auch wenn das ein harter Kampf wird. Aber ich bin gut in Form und außerdem guter Dinge, dass ich das schaffe.“