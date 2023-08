Strasshofer holte WM-Gold im Racketlon

Rotterdam in den Niederlanden war Anfang August Austragungsort der FIR Racketlon Weltmeisterschaften. Im Tennis & Squash Centrum Victoria fand sich die Weltelite im Schlägervierkampf aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis ein, um ihre Champions zu küren. Österreichs Nationalteam holte acht Medaillen, eine davon holte ein Strasshofer: Leonhard Prager.

Prager, 2023 Halbfinalist der Österreichischen Meisterschaften im Elite-Einzel, holte Gold im U16-Bewerb. Der Strasshofer, der für den ASVÖ Racketsport Vösendorf in der Bundesliga spielt, setzte sich gegen den Briten Chase Burgess vor der vierten Disziplin Tennis durch. „Gutes Match, gute Stimmung, es war einfach perfekt“, freute sich Prager.

Der 15-jährige Marchfelder begann während der Corona-Zeit mit Racketlon, nahm – motiviert von Tischtennis-Freund Florian Prorok – an einem Turnier in Wien teil. Nachdem er dort auch Kaderspieler schlug, wurde er von einem Verbandstrainer angesprochen, ob er nicht an einem Training des Verbands teilnehmen wolle. Ab diesem Zeitpunkt, dem Jänner 2022, war die Leidenschaft für den Sport entbrannt.