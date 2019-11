Sie hat es wieder geschafft! Die 24-jährige Protteserin Christine Seehofer kürte sich bei den 17. Racketlon-Weltmeisterschaften im deutschen Leipzig zum dritten Mal in Folge zur neuen und alten Weltmeisterin im Einzel.

Die Weltranglistenerste war als Favoritin angetreten, um ihren Titel erneut erfolgreich zu verteidigen, und schlug die Britin Izzy Bramhall im Endspiel des Damen-Elite-Einzels mit 13 Punkten Unterschied. Dabei glückte der Start überhaupt nicht: Eine überraschende 14:21-Niederlage in der ersten Disziplin Tischtennis bereitete der amtierenden Weltmeisterin Unbehagen. In der zweiten Disziplin Badminton kam es für die Protteserin noch schlimmer: ein früher 0:3-Rückstand. „Ich habe gedacht, die Partie ist gelaufen“, fand Seehofer ehrliche Worte. Doch das sollte den Kampfgeist der Weinviertlerin wecken, am Ende stand ein 21:9-Sieg.

Weiter ging es mit Squash, nach einem 11:8 zur Pause endete der Satz mit 21:13. „Im Squash sind wir ziemlich gleich stark. Aber zum Glück habe ich in der zweiten Hälfte so hoch gewonnen.“ Im Tennis fehlten dann noch neun Punkte zum WM- Titel. Das sollte sich die beste Spielerin der Welt nicht mehr nehmen lassen, beim Stand von 9:9 war das Finale zu Ende.

RFA Im Team gab es allerdings nur Platz vier: Christine Seehofer (Zweite von rechts stehend) aus Prottes und Gänserndorfs Ass Bettina Bugl.

Der Weltmeisterin kamen danach die Tränen. „Ich freue mich riesig über den Titel. Nach dem Tischtennis-Satz habe ich nicht mehr damit gerechnet. Sie hat mit der Noppe alles zurückgespielt. Der Knackpunkt war schließlich Squash, danach wusste ich, dass ich es gewinnen werde.“

Für Seehofer war es der bereits dritte Elite-Einzel-Weltmeister titel in Folge nach 2016 und 2018; 2017 war sie zudem noch Europameisterin geworden. Die Ausnahmekönnerin aus Prottes prolongierte damit ihre unvergleichliche Siegesserie und bleibt seit Juni 2016 auf der Racketlon World Tour im Einzel ungeschlagen. Seehofer hatte heuer zudem bereits die Weltmeistertitel im Doppel mit Bettina Bugl und im Mixed an der Seite des Briten Dan Busby geholt. Damit konnte die 24-Jährige drei ihrer vier WM-Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Lediglich mit dem Österreichischen Elite-Nationalteam musste sich Seehofer heuer mit Rang vier begnügen. Das Resümee zum Team: „Man muss anerkennen, dass die anderen Teams heuer stärker waren. Persönlich war ich mit meiner Leistung im Team zufrieden. Wir haben alles gegeben.“