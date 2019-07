Es kommt nicht so oft vor, dass eine Sportlerin aus dem Bezirk Gänserndorf, genauer gesagt aus Prottes, von der Bundeshauptstadt Wien geehrt wird. Aber Christine Seehofer, die aktuell und seit Jahren beste Racketlonspielerin der Welt ist, und für den Wiener Verein Racketpoint Vienna spielt, ist auch nicht irgendjemand.

„Danke für das, was Sie für den Sport und die Stadt geleistet haben“, zog BSO-Präsident Rudolf Hundstorfer bei der Verleihung des Großen Sportpreises der Stadt Wien 2019 den Hut vor der 24-Jährigen. Er gratulierte der „unangefochtenen Nummer eins der Weltrangliste, die im Rathaus ja bereits Stammgast ist“, da sie die höchste Auszeichnung für Sportlerinnen und Sportler in Wien bereits zum zweiten Mal nach 2018 in Empfang nehmen durfte – diesmal für ihren Einzel-Weltmeisterschaftstitel 2018 und ihre weiteren WM-Titel im Damen- sowie Mixed-Doppel, ebenfalls im Vorjahr.

"Festliche Anlässe wie dieser bringen immer wieder zusätzliche Motivation"

Belohnt wurden die auch finanziell: neben der Auszeichnung ist der Preis heuer mit 7.400 Euro dotiert – für das Racketlon-Ass eine enorme Summe. „Es ist großartig, neben der Ehrung und Anerkennung in diesem Rahmen auch finanziell belohnt zu werden. Festliche Anlässe wie dieser bringen immer wieder zusätzliche Motivation“, strahlte Seehofer.

Neben ihr wurde mit dem 27-jährigen Großengersdorfer Lukas Windischberger noch ein zweiter Weinviertler ausgezeichnet. Dieser beendete übrigens in der Vorwoche seine Einzelkarriere im Racketlon, da er sich fortan vermehrt auf Squash konzentrieren möchte, wo er ebenfalls im Nationalteam spielt.