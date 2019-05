24 Stunden, 600 Kilometer, 6.000 Höhenmeter, und das mit einem Schnitt von 25 km/h – der Gänserndorfer Thomas Fally (58) und der Strasshofer Norbert Niederleitner (50) nahmen am Wochenende als Zweierteam das Race around Niederösterreich in Angriff.

Begleitet von drei weiteren Marchfeldern – Gerhard Bonifazi (Fahrer Begleitfahrzeug), Michael Bleier (Navigator) und Fallys Sohn Simon (Mädchen für alles) – ging es von Weitra (Bezirk Gmünd) über Hohenau, den Semmering und Scheibbs zurück nach Weitra. Gefahren wurde abwechselnd, nach 23:57 Stunden war man im Ziel. Dazu kamen 15 Minuten Zeitstrafe: Fally überfuhr bei nasser Straße eine Stoptafel, weil er sie zu spät sah und nicht mehr halten konnte.