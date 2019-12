Während der Weinviertler Laufcup traditionell mit der Winterlaufserie seine Pause überbrückt, laufen für dessen Pendant, den Weinviertler Radcup, schon die Vorbereitungen auf 2020. Cheforganisator Lorenz Pelzer jun. lud deshalb die Veranstalter zur Terminsitzung ins Café Harlekin nach Mistelbach und durfte dabei erfreulicherweise einen Neuling begrüßen.

Der Steinberg feierte nämlich sein Comeback, das Rennen auf die Anhöhe bei Zistersdorf wird auch gleich der Start zur Radcup-Serie im kommenden Jahr sein. Am 14. April veranstaltet der RC Weinviertel Nord, der in Person von Christian Danis für die Wiederbelebung verantwortlich ist, dieses Massenstartrennen.

„Die Vorbereitungen für dieses Straßenrennen mit Start in Neusiedl/Zaya und dem Kriterium Steinberg laufen auf Hochtouren. Sollte behördlich auch alles in Ordnung sein, freuen wir uns schon darauf.“ Martin Klimes und sein Team werden unabhängig vom Steinberg weiterhin ihr Einzelzeitfahren in Zistersdorf am Ende des Sommers veranstalten.

"Es freut mich, dass der Zuspruch groß ist"

Neben dem Neuzugang gab es eine weitere freudige Nachricht: Doch weitergehen wird es jetzt in Eibesthal, wo bereits zum elften Mal das Heidfeld -Kriterium über die Bühne gehen wird. Pelzer jun. ist begeistert: „Es freut mich, dass der Zuspruch der Veranstalter und der Teilnehmer groß ist. Das zeigt das Interesse, aber auch den Bedarf. Wir bemühen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten.“

Dank dem Engagement von Pelzer und Co. steht den Radsportfreuenden 2020 wieder ein vielfältiges Programm zur Verfügung, bei dem sich Rennrad- und Mountainbike-Bewerbe fast gleich aufteilen, mit einem Crossbike-Abschluss in Langenzersdorf.