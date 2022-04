Weinviertlerin siegt an ihrem 28. Geburtstag

Werbung

Ein Radrennen, das neue Maßstäbe im Rahmen des Weinviertler Radcups setzt, sollte es werden – und als solches ging das 1. Windkraft Simonsfeld Steinbergrennen am Ostermontag auch definitiv durch.

120 Teilnehmer hatten sich bis zum Anmeldeschluss eine Woche vor dem Rennen gemeldet – ein Riesenfeld, dem unter anderem der mehrfache Paralympics-Sieger und siebenfache Weltmeister Wolfgang Eibeck, der Sieger des Amateurrennens Leonding 2022 Daniel Oberngruber und der mehrfache Staatsmeister Wolfgang Lackner angehörten. Geboten wurde ein zehn Kilometer langer Rundkurs auf komplett gesperrter Strecke, was den Fahrern und Fahrerinnen ermöglichte, sich komplett auf ihr Rennen zu konzentrieren.

Das nutzte unter anderem die aus Prottes stammende Anna Briefer für sich. Just an ihrem 28. Geburtstag kam sie nach 1:13 Stunden als Erste durchs Ziel. 55 Sekunden später folgte die in Zürich lebende gebürtige Großinzersdorferin Birgit Andre, die sich mit Briefer lange Zeit ein tolles Weinviertler Duell geliefert hatte.

Hauptfeld der Herren blieb lange beisammen

Bei den Herren blieb das irrsinnig starke Hauptfeld lange Zeit beisammen, vor der letzten Runde riss Phillip Sanjath aber doch den entscheidenden Vorsprung auf. Die Topfahrer des veranstaltenden RC Weinviertel Nord Philipp Knitel (10.), Christoph Gössinger (13.) und Rene Obala (16.) zeigten aber, dass sie das Tempo mitgehen konnten.

Beim RCWN zogen Obmann Markus Freundorfer und sein Stellvertreter Philipp Knitel jedenfalls zufrieden Bilanz und sprachen auch eifrig Dank aus. Solcher gilt unter anderem den Behörden, der lokalen Politik, der Freiwilligen Feuerwehr, der Exekutive, dem Neusiedler Sportverein, den Sponsoren, den freiwilligen Helfern und dem gesamten Team des Clubs.