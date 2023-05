Heimsiege bei der Reitergala in Lassee

350 Pferde waren zum Auftakt der beliebten zweiwöchigen Springturnierserie nach Lassee gekommen. Von vergangenen Donnerstag bis Sonntag standen insgesamt 30 Springbewerbe bis zu einer Höhe von 1,40 Metern auf dem Programm, das Highlight waren die sieben NOEPS-Landescups. Drei dieser Cups wurden dabei Beute der Lasseer Springreiter.

Die ersten Cupsieger wurden bereits am Donnerstag gekürt und mit Elisa Slavik gab es in der Equiva Trophy bereits den ersten Heimsieg zu feiern. Im Sattel von „Obora’s Witch“ holte Elisa Slavik in der Siegerrunde über 105 cm in fehlerfreien 42,70 Sekunden den Cupsieg für den Reitsportverein Lassee vor Christina Eberhardt vom RK Stössing auf „Edisom“ (0/42,77) und Vereinskollegin Yana Chelsea Hatz (RSV Lassee) mit „Wawollie“ (0/42,91).

Der WePoMo Cup über eine Höhe von 115 cm ist neu unter den NOEPS-Landescups. Mit über einer Sekunde Vorsprung konnte sich Adina Neuretter vom Team Semper Salio (Enzesfeld/Bezirk Baden) mit „Fierenze“ den Sieg sichern vor zwei Lasseer Reitern. Eloise Kubat und „Ruby in Red“ kamen beim Heimturnier in fehlerfreien 59,30 Sekunden ins Ziel und wurden Zweite vor Markus Werther auf „Quicksand“ (0/59,31).

Am Freitag stand ebenfalls die spannende Vorrunden-Entscheidung im Erreplus Amateurcup auf dem Programm. In der zweiten von drei Vorrunden konnte die Wienerin Annika Nagel auf „Otto AMB“ in fehlerfreien 56,91 Sekunden zwar einen weitere Heimsieg verhindern, aber die Lasseerin Sarah Laetitia Erdelyi auf „Moonlight 20“ (0/57,27) wurde starke Zweite.

Favoritensiege für die Tochter des Gastgebers

Am Samstag wurden die Kleinsten im Lizardo Ponycup vor den Vorhang geholt und wie bereits in der ersten Vorrunde in Bad Fischau hatten wieder Stella Keglovics vom Team Semper Salio (Enzesfeld/Bezirk Baden) und die jüngste Tochter der Familie Schranz, die neunjährige Livia (Lassee), die Nase vorne.

Im beliebten EPP Vereinscup waren in der zweiten Vorrunde neben zwei Heim-Teams Lassee I und II noch fünf weitere Mannschaften am Start. Mit nur vier Fehlerpunkten aus den sechs Teilspringen konnte das Team Lassee II souverän den Heimsieg nach Hause holen vor den Vorjahressiegern aus Stössing (16 Fehlerpunkte) und dem zweiten Heimteam Lassee I (20 FP).

Jetzt kommen die besten Springreiter Österreichs

Am Pfingstwochenende geht es in Lassee weiter mit Springsport der Extraklasse, denn Österreichs bedeutendste Springsportserie rund um den EPP Grand Prix macht in Lassee Station. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.