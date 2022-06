Livia Schranz sorgte für Lasseer Jubel

Werbung

1.000 Starts, 350 Pferde, 214 Reiter, 34 Springprüfungen von 70 bis 150 Zentimeter – das sind die beeindruckenden Zahlen vom Pfingst-Springsportwochenende im Reitsportzentrum Lassee.

Der EFFOL Pony Cup, der Freejump Kids Cup, der Happy Horse Nachwuchs-Springcup und die HMS Bergbau Team Trophy waren bereits am Sonntag entschieden worden. Ein erfreulicher Heimsieg und Platzierungen von Livia Schranz im Pony Cup sowie im Kids Cup, ein toller zweiter Platz von Yana Chelsea Hatz für das Reitsportzentrum Lassee sowie Platz sechs für das Team Avalon Park Group-Lassee in der HMS Bergbau Team Tour gaben Anlass zum Jubel im Veranstalterteam.

Lokalmatadorin Schranz war beste „Amazone“

Am Pfingstmontag, dem Finaltag, standen der Casinos Austria Future Cup sowie der Fixkraft Amateur-Springcup und der OEPS Austrian Rider Tour Grand Prix auf dem Programm. Der Grand-Prix-Sieg ging an Matthias Hartl aus Salzburg, Lisa Schranz belegte beim Heimturnier als beste „Amazone“ mit einem unglücklichen Abwurf am letzten Sprung den fünften Platz und rangiert damit im Zwischenstand nach zweit Etappen hinter Hartl auf Rang zwei.

Parcours war eine Herausforderung

Der schwere Grundparcours, der von Markus Brandstätter und David Stumpauer mit 13 Hindernissen und 16 Sprüngen gebaut worden war, verlangte beim Grand Prix der OEPS Austrian Riders Tour 2022 den Reitern alles ab.

Lediglich Hartl und „Verona 13“ absolvierten den Parcours als vorletztes Paar fehlerfrei und in der vorgegebenen Zeit. Nach Platz zwei in der Qualifikation zeigte sich der Salzburger bei idealen Bedingungen in bestechender Form, behielt im entscheidenden Moment die Nerven, holte sich Platz eins und durfte im Marchfeld jubeln.