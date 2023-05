Überraschungssieg bei Reiterfest in Lassee

Knapp 250 Reiter mit 400 Pferden waren am Pfingstwochenende zur zweiten Etappe der OEPS Spring Tour powered by EPP nach Lassee gekommen und hatten in vier Tagen satte 1200 Starts absolviert. Highlights waren an diesem springsportlichen Wochenende neben den vielen Cupbewerben der EPP Grand Prix, Österreichs prestigeträchtigste Turnierserie.

Dort sorgte die 29-jährige Theresa Pachler vom RV Karnabrunn aus dem Bezirk Korneuburg für eine Sensation und holte im Sattel von „Smart Chicken Napoleon“ mit einer einzigen Doppelnull-Runde den Sieg und damit 3.000 Euro Preisgeld nach Niederösterreich. „Ich kann es gar nicht in Worte fassen, was mir dieser Sieg bedeutet. Ich hatte es nach meiner schweren Verletzung in den letzten Monaten nicht einfach. Das Gefühl gerade entschädigt für so viel. Die vielen Leute, die gute Stimmung und der Applaus bei der Siegerehrung – einfach unglaublich.“ Vor knapp einem Jahr hatte die Niederösterreicherin einen schweren Unfall und kämpft nach wie vor mit den Folgeerscheinungen.

Starke Gastgeber verpassten nur knapp einen Sieg

Auch wenn die starken Lasseer Springreiter in den Cups der OEPS Spring Tour beim Heimturnier keinen Sieg verbuchen konnten, gingen doch etliche Top-Drei-Platzierungen an Lassee: Lisa Schranz, Eloise Kubat, Livia Schranz und Lilliane Hermann standen im Casinos Austria Future Cup, im Happy Horse Nachwuchs Cup, im Effol Pony Cup und im Freejump kids Cup jeweils auf dem hervorragenden zweiten Platz. Lisa Schranz hält damit weiterhin die Zwischenführung im Casinos Austria Future Cup.