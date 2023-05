Zwei Springreit-Leckerbissen in Lassee

Seit 2010 findet im Reitsportzentrum Lassee an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden die traditionelle Frühjahrs-Springreitsportserie aus NOEPS Landescupturnier sowie OEPS Spring Tour statt.

Zuerst finden ab diesen Donnerstag, bis Sonntag, im Rahmen des NOEPS Landescupturnieres diverse Springreitbewerbe statt. Insgesamt gibt es im Rahmen dieser NOEPS Cupserie 2023 in Bad Fischau, Lassee und Wiener Neustadt mehr als 50.000 Euro in Geld- und Sachpreisen zu gewinnen.

Von 26. bis 29. Mai macht dann die zweite Etappe der OEPS Spring Tour 2023 powered by EPP, Österreichs höchstdotierte Turnierserie im Springreiten, in Lassee Station.

„Insgesamt wird also die nationale Springreit-Elite mit insgesamt rund 700 Pferden für acht Turniertage anreisen wird“, freut sich Sabine Schranz, die sich bei den Heimturnieren auf ihre Rolle als Veranstalterin und OEPS-Springreferentin konzentrieren und das Reiten ihren Töchtern Lisa und Livia und ihrem Mann Christian überlassen wird. Der Eintritt ist an allen Tagen frei, für Gastronomie und Rahmenprogramm ist auch gesorgt.

Livia, Lisa und Christian Schranz wollen Heimvorteil nutzen

Hausherr Christian Schranz wird an beiden Wochenenden mit dem 9-jährigen Actionmaker am Start sein und das Ziel ist natürlich eine Top-Platzierung im EPP Grand Prix. Bei beiden Turnieren wird der amtierende niederösterreichische Landesmeister außerdem seinen Nachwuchspferden wichtige Routinerunden ermöglichen. Seine beiden Töchter Lisa und Livia haben ebenfalls große Ziele für das Heimturnier: Lisa, die leider verletzungsbedingt auf ihr Top-Pferd Lacrima von Kükenmoor verzichten muss, wird mit Stacorado und Rekordia nicht nur am ersten Wochenende im EPP Vereinscup für Lassee kämpfen, sondern auch beim OEPS Spring Tour-Turnier alles daran setzen ihre Zwischenführung im Casinos Austria Future Cup zu verteidigen. Für das Nesthäkchen der Familie Schranz, die erst 9-jährige Livia, stehen an den beiden Wochenenden die Teilnahme am Lizardo Ponycup (Gesamtsieg in der ersten Vorrunde), sowie am Effol Pony Cup (3. Platz in der ersten Vorrunde) und Freejump Kids Cup auf dem Programm.