Autodrom mit ein bisschen Schach

Wenn Christian Binder über seine Sportart spricht, darf eine gehörige Portion Humor nicht fehlen. „Es ist Autodrom mit ein bisschen taktischem Schach“, sagt der Schönkirchen-Reyersdorfer einleitend über Rollstuhl-Rugby, um nicht minder amüsant nachzulegen: „Es sieht ziemlich hart aus, aber es besteht nicht nur aus stumpfsinnigem Zusammenfahren. Da ist auch sehr viel Taktik dabei. Und es passiert auch nichts, wir schnallen uns da fest in unseren Rugby-Rollstühlen.“

Als kleines Kind sportelte Binder auch regelmäßig im Sitzen, allerdings am Pferd. Er nahm früh erste Reitstunden, orientierte sich in Richtung Turniere, war in ganz Österreich unterwegs. Erst mit 15 wich die Leidenschaft jener fürs Moped, schon ein Jahr später ging es aufs Motorrad. „Das ist ein Jahr gut gegangen“, erzählt Binder - bis vier Tage vor seinem 17. Geburtstag. Dann kam es zu einem schweren Unfall in der Slowakei. Er sei von einem Autofahrer abgeschossen worden, berichtet der 23-Jährige, der plötzlich zwei Monate Krankenhaus und acht Monate Reha vor sich hatte und sich an ein Leben im Rollstuhl gewöhnen musste.

Für Rot-Weiß-Rot bei der EM in Italien

Im Rehazentrum Weisser Hof in Klosterneuburg kam er schließlich vor rund vier Jahren mit Rollstuhl-Rugby in Berührung, was besser zu seiner Behinderung passt als das bekanntere Rollstuhl-Basketball. Die beiden Spiele ähneln sich, beim Rugby muss allerdings kein Korb geworfen, sondern eine markierte Endzone am Spielfeld erreicht werden.

Apropos erreichen: nach einer längeren Pause wegen der Pandemie ist Binder mittlerweile am vorläufigen Höhepunkt seiner Behindertensport-Karriere angekommen. Er spielt für das österreichische Nationalteam, absolvierte kürzlich in Lignano (Italien) auch seine zweite Europameisterschaft. Rot-Weiß-Rot schaffte es im C-Bewerb bis ins Finale und darf beim nächsten Mal wieder im B-Bewerb mitmachen.

Sicherheit in Österreich als Problem für den Nachwuchs

Um noch mehr solcher „mega interessanten“ Eindrücke im Ausland zu erleben, trainiert der Weinviertler an Wochenenden meist irgendwo in Österreich mit dem Nationalteam. Eine Liga gibt es nicht, zweimal im Jahr wird eine Staatsmeisterschaft mit vier Bundesländer-Teams ausgetragen. Auch ein Grund, warum es schwierig ist, einmal eine WM, wie sie gerade in Frankreich läuft, zu erreichen. Ein zweiter mutet kurios, aber auch nachvollziehbar an, wie Binder analysiert: „Wir haben derzeit ein Nachwuchsproblem. Es ist schwierig, dass wir Spieler finden, du brauchst ja auch unterschiedliche Charaktere.“ Andere Nationen hätten es da leichter: „Österreich ist ein sicheres Land, da passieren nicht so viele Unfälle. In anderen Ländern hast du nicht so hohe Sicherheitsstandards.“

Bei all jenen, die trotzdem ein ähnliches Schicksal erlitten haben wie er, will der Rollstuhl-Rugby-Spieler aber Werbung betreiben. Denn der Sport habe ihm nicht nur mental geholfen, sagt Binder, sondern „auf jeden Fall auch bei der Selbstständigkeit“. Abseits des sportlichen Wettkampfs würde nämlich auch viel geplaudert werden, in einer Runde von Menschen mit ähnlichen Problemen: „Da lernst du dann eben auch Kleinigkeiten im Alltag, wie man was am besten machen kann. Zum Beispiel, wie du den Rollstuhl am Besten ins Auto kriegst. Wenn man nach dem Unfall nicht weiter weiß, ist man da in einer Community.“