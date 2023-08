Vater und Sohn: Vereine Eckartsau & Bad Pirawarth in Familienhand

Die wichtigsten Funktionärsämter bei der SCG Eckartsau aus der 1. Klasse Nord üben Vater und Sohn aus: die Steiners. Vater Johann als Obmann, Sohn Bernhard als Sektionsleiter. „Wir stehen zwar vorne, es gibt aber natürlich viel mehr Leute, die beim Verein mitmachen, damit das alles funktioniert“, will Bernhard Steiner alle anderen Helfer nicht vergessen.

Die Aufgabenverteilung ist klar: Der Sektionsleiter kümmert sich um alles Sportliche (zusammen mit dem Trainerteam), der Obmann „um den ganzen Rest“, wie Johann Steiner lachend aufklärt. Zudem unterstützt er seinen Sohn auch beratend, wenn dieser sportlich vor einer kniffligen Entscheidung steht. Da ist es nicht immer harmonisch, sagt der Obmann: „Natürlich haben wir manchmal unterschiedliche Auffassungen und es gibt sogar Clinch, aber wir reden uns das dann immer aus.“

Bernhard Steiner: „Wir ergänzen uns sehr gut“

Johann Steiner ist seit 40 Jahren im Verein aktiv, er übte neben der Funktion des Obmanns auch schon mehrmals die des Sektionsleiters aus. Aber die aktuelle Konstellation, die seit 2015 besteht, sei ideal, findet er. Das sieht auch sein Sohn so: „Wir ergänzen uns sehr gut.“

Der „Seki“ vergleicht das Führen des Fußballvereins mit dem eines kleinen Unternehmens. Dabei sei es wichtig, alle Mitwirkenden bei Laune zu halten, dies würde nur mit Wertschätzung gelingen. Wichtig sei es, konkret ein familiäres Klima zu schaffen, um die Helfer langfristig im Verein zu halten.

Ein Vater-Sohn-Gespann gibt es auch beim Ligakonkurrenten SV Bad Pirawarth, Ernst Schmidmayer senior ist Präsident, der gleichnamige Sohn ist Obmann. Beide waren auch schon Torhüter beim SVP, haben also eine lange Historie im Verein vorzuweisen. Der 37-jährige Junior, der seit 2012 im Vorstand ist, blickt zurück: „Mein Vater war Funktionär, als ich Spieler war, so habe ich das immer mitbekommen, mir wurde das also in die Wiege gelegt.“ Deshalb sei es naheliegend gewesen, sich ebenfalls neben dem Platz zu engagieren.

Reger Austausch zwischen den Schmidmayers

Wie bei den Steiners ist auch bei den Schmidmayers der ständige Austausch von Jung und Alt ein Erfolgsrezept. Doch auch der SVP-Obmann erinnert, dass viel mehr Personen für den Verein tätig sind, das schätzt er enorm. Vor allem im Nachwuchsbereich, dieser hätte beim SV Bad Pirawarth große Bedeutung.

Zurück zu Eckartsau: Wenn es nach den Steiners geht, wird die aktuelle Konstellation lange bestehen, „bis mein Vater keine Lust mehr hat“, lacht Bernhard Steiner und zieht den Hut vor dessen Engagement.