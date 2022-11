Ägypten war eine Reise wert

Werbung

Nach neun Tagen unter der ägyptischen Sonne kehrte die Matzenerin Marlene Pribitzer mit einem strahlenden Lächeln von der Weltmeisterschaft in Kairo zurück. Mit Platz 74 im Luftgewehr-Einzel sowie den Rängen 21 im Team und 31 im Mixed-Bewerb konnte die Weinviertlerin zufrieden sein. Jetzt sprach die 25-Jährige mit der NÖN ...

... über ihre Leistung

„Die WM war ja nach meiner Vorgeschichte mit der Hüft- OP im Vorjahr nur das Tüpfelchen auf dem i in dieser Saison. Aber auch wenn es die Ergebnisse vielleicht nicht so aussagen, die Leistungen waren mehr als nur okay. Im Teambewerb war ich beispielsweise beste Österreicherin. Also die Richtung stimmt.“

... über das WM-Niveau

„Die Dichte an der Weltspitze ist enorm. Zum Vergleich: Bei der WM 2018 belegte ich ebenfalls Rang 74 im Einzel, allerdings mit vier Ringen weniger als heuer – und vier Ringe sind unglaublich viel bei uns Schützen. Also meine Leistung ist deutlich besser gewesen, allerdings die aller anderen Athleten auch. Das sagt schon viel aus.“

... über die Olympia-Quali

„Die WM war der Startschuss für Paris, für uns geht es jetzt einmal darum, einen Quotenplatz zu bekommen. Aber mein Traum von 2024 lebt weiter.“

... über das Flair von Kairo

„Die Wettkampfstätten waren top und auch das Hotel, das inmitten der Anlage war, hat alle Stückerln gespielt. Nur das Essen war verbesserungswürdig bzw. waren sie von uns überfordert, denn ich habe in neun Tagen kaum warmes Essen bekommen. Aber gut, verhungert sind wir nicht (lacht).“

... über den Rest des Jahres

„Bis zum Jahreswechsel gibt es hauptsächlich nur mehr nationale Wettkämpfe. Jetzt schieße ich aber erst einmal noch in der zweiten deutschen Bundesliga für den FSG Titting. Das ist für mich erstens eine gute Gelegenheit, wieder Wettkampffeeling zu bekommen, und zweitens ist das Niveau dort hoch.“