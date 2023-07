EM-Silber und WM-Ticket für Gänserndorfer Bezirksschützen

Grund zum Jubeln hatte in den letzten Tagen und Wochen die OMV Schützengilde Prottes. Neben einer WM-Medaille gab es auch noch ein Europameisterschaftsticket. Aber der Reihe nach:

Im slowenischen Maribor fand die Europameisterschaft in der jagdlichen Kombination statt. 14 Nationen entsandten ihre besten Schützen, darunter war auch der Protteser Helmut Rosskopf. Dieser erkämpfte sich im Schrotbewerb den zweiten Platz und sicherte sich somit Silber sowie den Titel Vize-Europameister mit 388 von 400 möglichen Punkten. Als Draufgabe wurde die österreichische Mannschaft mit Rosskopf noch mit der Bronzemedaille in dieser Disziplin belohnt. Kein Wunder, dass die Freude bei Schützengilde-Obmann Herbert Pribitzer und Co. groß war.

Und Stichwort Pribitzer: Seine Tochter Marlene, die ja aktuell im Olympiazentrum Vorarlberg trainiert, wurde für die ansteigende Formkurve im letzten Halbjahr belohnt, denn nach Abschluss der internen Qualifikationsphase für die ISSF Weltmeisterschaft steht das WM-Team, das sich von 14. August bis 1. September im aserbaidschanischen Baku der Weltelite stellen wird, fest. Formkurve zeigt immer steiler nach obenUnd Pribitzer wird Österreich in den Bewerben Luftgewehr Frauen und Luftgewehr Mixed-Team vertreten. Die 26-Jährige freut sich schon: „Ich fühle mich fit und gut in Form, werde jetzt im Vergleich zu den European Games nicht viel verändern, weil mein Gewehr und ich eine echt gute Einheit bilden.“ Ihr Ziel ist klar? „Auch wenn es hochgesteckt ist, ich will ins Finale.“