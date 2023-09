Jungschütze Koisser landete vier Volltreffer

Bei den österreichischen Meisterschaften im Kleinkaliber in Innsbruck war auch eine kleine, aber feine Abordnung der SG OMV Prottes am Start: Nico Koisser und Dennis Chenouda.

Zunächst ging es am Hauptschießstand in Innsbruck-Arzl mit dem Bewerb 3x20 Schuss (Anm.: knieend, liegend und stehend) los. Bei Koisser fing es ganz verheißungsvoll an, doch da es in der letzten Serie stehend nicht mehr ganz so gut lief, wurde es im Juniorenbewerb Platz fünf statt einer Medaille. Dennoch gab es Grund zum Feiern, denn mit der niederösterreichischen Mannschaft, gemeinsam mit Chenouda und Valerie Marie Tauber, glänzte eine Silbermedaille auf der Brust der Jungschützen.

Danach ging es mit dem Bewerb 100 Meter stehend weiter. Die Erwartungen waren eher gering, die Überraschung danach umso größer als Koisser mit 358 Ringen den starken vierten und Chenouda mit 340 den tollen fünften Platz belegten. Zum Drüberstreuen gab es im Teambewerb auch hier Silber.

Der Abschlussbewerb für die Protteser Jungschützen hieß 60 Schuss liegend auf 50 Meter Entfernung. Und hier lieferte Koisser seine Meisterleistung ab: Nach fast zwei Stunden und 603,8 Ringen gab es die Bronzemedaille zu bejubeln, nur zwei Schützen aus Oberösterreich waren um einen hauch besser. Als krönenden Abschluss, wie könnte es anders sein, gab es auch hier im Teambewerb die Silberne (mit Tauber und Letizia Wutzl).