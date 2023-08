Jungschützen aus Prottes landeten Volltreffer

Einen heißen Sommer erlebten die beiden hochtalentierten Nachwuchsschützen Nico Koisser und Dennis Chenouda von der SG OMV Prottes – und nicht nur wegen der Temperaturen:

Zunächst stellte Koisser beim Ländervergleichskampf im steirischen Kapfenberg einen neuen Landesrekord im Bewerb Luftgewehr auf, ihm gelangen 611,2 Ringen bei 60 Schuss liegend auf 50 Meter Entfernung. Noch besser erging es dem 17-Jährigen danach bei der Landesmeisterschaft Kleinkaliebergewehr in Hollabrunn:

Bei den Bewerben 60 Schuss liegend und 3x20 Schuss Dreistellungsmatch (knieend, liegend und stehend) gelang Ihm jeweils der Landesmeister.

Pribitzer: „Oldie but Goldie“!

Sein Vereinskollege Chenouda eroberte hier jeweils Silber. Aber nicht nur die Jugend, sondern auch die reiferen Schützen taten hier einiges um mit Edelmetall zu glänzen. Der Protteser Oberschützenmeister Herbert Pribitzer belohnte sich bei den Senioren mit Gold.

Weiter ging es am Hauptschießstand in Innsbruck/Atzl beim RWS-Cup Finale. Dort war Niederösterreich durch Valerie-Marie Tauber (Purkersdorf), Letizia Wutzl (Frankenfels) und den beiden Protteser Schützen Koisser und Chenouda vertreten. Am Ende standen gleich zwei Einzel- und zwei Mannschaftsmedaillen für die zwei Weinviertler.

Und schließlich fanden am Schiesstand des OMV SG Prottes noch die NÖ-Landesmeisterschaften in 100 Meter stehend Kleinkaliber-Gewehr statt. Für Lokalmatador Koisser (Anm.: Klasse Jungschützen) ging der Erfolgslauf weiter, bei 40 Schuss und 351 Ringen gab es auch hier den Landesmeistertitel. Damit lösten er – und übrigens auch Chenouda das Ticket für die österreichischen Meisterschaften in Innsbruck/Arzl, die am kommenden Wochenende über die Bühne gehen werden.