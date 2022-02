Keine EM-Quali, aber Weltcup-Ticket für Pribitzer

Am Ende hatte sie doch noch ein strahlendes Lächeln im Gesicht – die Rede ist von Marlene Pribitzer aus Matzen. Die Top-Schützin verpasste nämlich bei der internen Qualifikation für die Europameisterschaft im kroatischen Rijeka als Vierte um läppische 1,2 Ringe Platz drei, und nur die Top drei lösten das EM-Ticket.

Von Enttäuschung war danach bei der 25-jährigen Luftgewehrschützin aber keine Spur. „Das passt gut, weil man auch relativieren muss. Ich bin genau vor einem Jahr operiert worden (an der Hüfte, Anm.) und habe damals nicht gewusst, ob ich meine Karriere auf dem Niveau überhaupt fortsetzen kann. Das ich jetzt wieder so dabei bin, freut mich ungemein“, erklärt Pribitzer.

Comeback auf der internationalen Bühne

In Villach zeigte die Matzenerin nämlich eine gute Leistung, und auch beim Start in die internationale Luftdruckwaffen- Saison beim ISSF Grand Prix Ruse (Slowenien) und ISSF Grand Prix Osijek (Kroatien) Mitte bzw. Ende Jänner sammelte Pribitzer wertvolle Erfahrungen, selbst wenn die Ränge 45 bzw. 42 auf den ersten Blick nicht gerade berauschend aussehen. „Aber es geht in die richtige Richtung“, ist sie überzeugt.

Damit ist die Weinviertlerin jetzt zwar nur Ersatzschützin für die EM, sie bekam aber dafür eine Startplatzgarantie für den Weltcup in Kairo im Februar – und zwar sowohl für das Luftgewehr als auch das Kleinkaliber. Das könnte sich noch als ungemein wertvoll herausstellen, findet doch Ende des Jahres, genauer gesagt Ende Oktober, die Weltmeisterschaft ebenfalls in Kairo statt.

Im Herbst geht es um die ersten Olympia-Plätze

Und dort geht es auch um die ersten Olympia-Quotenplätze für Paris 2024. „Deshalb ist es spitzenmäßig, wenn ich dort die Anlage und das ganze Drumherum schon kennenlernen kann. Das könnte ein Vorteil sein“, hofft Pribitzer.