Nach den überzeugenden Vorstellungen im letzten halben Jahr und der starken Performance bei den Staatsmeisterschaften in Hollabrunn wurde die Matzener Top-Schützin Marlene Pribitzer damit belohnt, dass sie zum Weltcup nach Fort Benning in die USA fliegen konnte.

Bei ihrer Premiere im Feld der weltbesten Schützen wusste die 21-Jährige durchaus zu überzeugen: Im ersten Bewerb, dem Luft gewehr, erreichte Pribitzer bei ihrem Debüt im ISSF-Weltcup mit 615,9 Ringen den 42. Platz. Wie hoch das Niveau war, beweist folgende Tatsache: Den Grunddurchgang beendete die Chinesin Yingjie Zhu mit einem neuen Qualifikations- und Ju niorinnen-Qualifikationswelt rekord von unglaublichen 633,4 Ringen. Dann ging es im KK- Drei stellungsmatch weiter: Mit 389 Ringen im Knieend lag die Weinviertlerin noch sehr gut im Rennen, liegend schoss sie dann 393 Ringe. „Nur“ 367 Ringe im Stehend vereitelten aber ein besseres Resultat, und so belegte sie mit gesamt 1.149 Ringen den 32. Platz. „Trotzdem: Ich habe phasenweise mit den Weltbesten mithalten können“, strahlte Pribitzer.

Zum Abschluss nahm sie noch mit Michael Höllwarth den Luftgewehr-Mixed-Team-Bewerb in Angriff. Pribitzer schoss starke 415,3 Ringe auf die Scheibe und der Tiroler Höllwarth 413,6. Gesamt ergab das 828,9 Ringe und den 17. Platz. „Wenn ich jetzt darauf zurückblicke, dann muss ich sagen, ich bin zufrieden und es war eine megacoole Er fahrung, anders kann ich es nicht ausdrücken (lacht).“

Militäranlage so groß wie eine Kleinstadt

Für Pribitzer war es der erste Besuch in den USA. Abseits

vom Wettkampf konnte sie mit dem rot-weiß-roten Team auch noch nach Atlanta fahren, die Hauptstadt von Georgia, wo auch

Columbus, der Ort der Wettkämpfe, liegt. „Da haben wir auch das Coca-Cola-Museum besucht“, berichtete Pribitzer.

Dass es dennoch eine andere Welt als im beschaulichen Österreich ist, bemerkte sie bei den Wettkämpfen, denn Fort Benning ist eine Basis der United States Army und bekannt als das US Army Infantry Center. Dement sprechend streng waren die Sicherheitsvorkehrungen: „Wir wurden ständig von einem Offizier begleitet und es wurde gar nicht gerne gesehen, wenn du die Schießhalle verlassen hast.“ Auch darf man österreichische Kasernen nicht als Vorbild für Fort Benning nehmen, wie die Weinviertlerin berichtet: „Das Gelände ist so groß wie eine Kleinstadt und schaut auch so aus, mit einer eigenen kleinen Autobahn. Das ist einfach nur gigantisch.“

Wie geht es weiter? „Da auch die Trainer mit meinen Leistungen zufrieden waren, bin ich kurzfristig auch für den Weltcup in München an diesem Wochenende nominiert worden.“