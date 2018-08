Die Generalprobe für die Weltmeisterschaften im koreanischen Changwon glückte für Marlene Pribitzer aus Matzen: Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Kleinkalibergewehr in Innsbruck schaffte die 21-Jährige einen überraschenden Stockerlplatz in der „Königsdisziplin“ des Sportschießens, dem Dreistellungsmatch – sie holte Bronze. „Damit habe ich nicht gerechnet, weil es ja mein erstes Jahr in der allgemeinen Klasse ist. Aber jetzt fliege ich mit einem guten Gefühl nach Korea“, strahlte Pribitzer. Mit 450,5 Ringen holte sich übrigens Nadine Ungerank mit knappem Vorsprung von 0,3 Ringen auf die Grunddurchgangsführende Franziska Peer zum wieder holten Male den Staatsmeister titel.

Platz vier in der Disziplin 60m liegend und Rang sechs über 100m stehend rundeten die starke Bilanz von Pribitzer in Tirol ab, obwohl die dortige Schießanlage aufgrund des Windes alles andere als einfach ist.

Stolz auf Bronze: Pribitzer amSiegerpodium in Innsbruck. | ÖSKB

Diese Woche trainiert die ehemalige Schützin der SG Prottes in Bregenz, ehe es am Sonntag mit dem Flieger nach Korea geht. Ihren Einsatz bei den Weltmeisterschaften hat sie zwar erst am 3. September, aber die rot-weiß-roten Schützen wollen sich so gut wie möglich in Südostasien akklimatisieren. „Dafür versuche ich mich jetzt schon zeitlich darauf einzu stellen und beispielsweise in meinen Schlafrhythmus zu kommen, den ich dann auch dort haben werde. Sozusagen ein Anti-Jetlag-Training (lacht).“

Die Zielsetzung für ihr erstes ganz großes internationales Top-Event ist klar definiert: „Zu allererst gilt es, meine Trainingsleistungen umzusetzen, dann schauen wir weiter. Natürlich habe ich den Traum vom WM-Finale, aber da müsste schon alles passen. Auf jeden Fall werde ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln.“