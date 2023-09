Matzner Schützin stand erstmals in einem Weltcup-Finale

Auf der Olympiaschießanlage in Rio de Janeiro hatte eine 26-jährige Matznerin allen Grund zum Feiern: Marlene Pribitzer gelang mit Rang acht die erste Einzel-Finalplatzierung ihrer Karriere bei einem Weltcup.

Nachdem die Luftgewehrschützin in dieser Saison bereits mehrfach um Haaresbreite an eine Finalqualifikation gekommen war, ging es der in Vorarlberg lebenden Niederösterreicherin endlich auf. Mit starken 631,3 Ringen – nur drei Zehntel unter dem österreichischen Rekord – schoss Pribitzer das sechstbeste Resultat des Grunddurchgangs und stand damit im ersten großen Einzelfinale ihrer Karriere.

Mit 50,4 Ringen begann die Weinviertlerin ihr erstes Weltcup-Einzelfinale und lag damit auf der achten Position. Zwar steigerte sie sich auf 51,8 Ringe in der zweiten Serie, verlies das Finale jedoch ebenfalls als Achte. Ein großartiges Ergebnis und eine wichtige Erfahrung, die Pribitzer auch in Hinblick auf ihr Ziel Olympiaqualifikation sammeln durfte.

„Im ersten Moment war ich total überwältigt – so ein Ergebnis habe ich bei einem internationalen Wettkampf noch nie geschossen. Es war in dieser Saison so oft so knapp und ist einfach cool, dass es diesmal mit dem Finale geklappt hat“, strahlte Pribitzer.