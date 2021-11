Premierengold für Marlene Pribitzer

Nach zweieinhalb Jahren durften Anfang November im Bundesleistungszentrum Innsbruck/Arzl endlich wieder die Staatsmeister mit dem Luftgewehr gekürt werden. Auch für die Matzenerin Marlene Pribitzer, die mittlerweile in Vorarlberg lebt und trainiert, war es endlich wieder ein großer Wettkampf nach ihrer Verletzungspause (Hüft-OP).

Dabei „vergoldete“ die 24-Jährige ihre Rückkehr: Gemeinsam mit Sheileen Waibel und Yvonne Klocker erzielte Pribitzer mit der Mannschaft Vorarlberg das Topresultat von 1869,6 Ringen und holte den Sieg. „Für mich der erste Staatsmeistertitel überhaupt, und noch dazu war er überraschend.“

Wir wussten zwar, dass es möglich ist, aber es ist auch alles zu unseren Gunsten gelaufen.“

Marlene Pribitzer Top-Schützin aus Matzen.

Zwar galten Pribitzer und Co. als Medaillen-Mitfavoriten, doch der große Favorit war Serienchampion Tirol rund um Einzel-Staatsmeisterin Nadine Ungerank. „Wir wussten zwar, dass es möglich ist, aber es ist auch alles zu unseren Gunsten gelaufen“, resümierte Pribitzer, die mit ihrer eigenen Leistung zufrieden war. „Ich habe gesehen, was schon gut klappt und was nicht.“

Stichwort Einzel: Dort qualifizierte sich die Weinviertler als Fünfte für das Finale und wurde schlussendlich Siebente. „Damit kann ich gut leben, schon der Finaleinzug war bei der Dichte ein Erfolg. Ich habe auf jeden Fall viel mitnehmen können.“

Ihrer Hüfte geht es so weit gut, auch wenn laut Pribitzer „noch immer mein Körper das Tempo vorgibt“. Bis Weihnachten stehen noch die heimische und die deutsche Bundesliga auf dem Programm, die großen internationalen Wettkämpfe sollen dann wieder im Jänner starten.