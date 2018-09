Am Montag fand bei der Weltmeisterschaft der Schützen in Changwon (Korea) der Luft gewehrbewerb statt. Mit dabei war auch Marlene Pribitzer aus Matzen. Bei ihrer ersten WM-Teilnahme in der allgemeinen Klasse belegte sie mit 619,4 Ringen Platz 74. Zum Vergleich: Für das Finale der besten Acht wären 627,0 erforderlich gewesen.

Gemeinsam mit Franziska Peer und Olivia Hofmann gab es noch Rang 15 in der Teamwertung. Erstere wurde mit Platz 39 auch beste Österreicherin. Die Podestplätze gingen an Hana Im (Korea), Anjum Moudgil (Indien) und Eunhea Jung (Korea). Für Pribitzer, die zwecks Akklimatisierung schon eine Woche lang in Korea trainiert hatte, war es eine tolle Er fahrung: „Ich habe viele neue Eindrücke gewonnen. Dabei hat es sich ausgezahlt, mich schon daheim dem Tag-Nacht-Rhythmus in Korea anzupassen“, so die 21-Jährige, die in Asien nur mit einem zu kämpfen hatte: „Es ist sehr warm mit hoher Luftfeuchtigkeit, dafür in der Schießhalle total runterklimatisiert. Sehr gewöhnungsbedürftig (lacht).“ -ps-