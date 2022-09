WM-Ticket für Kairo gelöst

Werbung

Große Freude bei der Matzner Top-Schützin Marlene Pribitzer: Die 25-Jährige wurde vom heimischen Verband für die bevorstehende ISSF Weltmeisterschaft in Ägypten nominiert, die von 12. bis 27. Oktober stattfinden wird.

In Kairo soll Pribitzer in ihrer Spezialdisziplin Luftgewehr Einzel und im Mixed-Bewerb – gemeinsam mit dem Vorarlberger Thomas Mathis – an den Start gehen. Die Athleten, die bei nationalen Bewerben für den Vorarlberger Schützenbund startet, da sie im dortigen Olympiazentrum trainiert und für Hohenems und Altach schießt, freut sich schon: „Ich war ja bei der Quali unter den Top-drei-Damen und habe damit gerechnet, aber erst mit der offiziellen Bestätigung des Verbandes ist es durch. Für mich der nächste Schritt, dass ich mir eines Tages den Olympiatraum erfüllen kann.“

Nach der Europameisterschaft in Breslau ist diese Weltmeisterschaft übrigens der zweite Bewerb, bei dem Olympiaquotenplätze für Paris 2024 erzielt werden können. In den olympischen Einzeldisziplinen Luftgewehr Männer und Frauen, KK-Dreistellungsmatch Männer und Frauen, Luftpistole Männer und Frauen, 25m-Pistole Frauen sowie 25m-Schnellfeuerpistole Männer erhalten die jeweils vier Besten, die nicht bereits in Breslau Erfolg hatten, ein nationengebundenes Olympiaticket. Je Nation besteht das Kontingent dabei aus maximal zwei Quoten plätzen je Disziplin.

Aber nicht nur um Olympia geht es im Reich der Pharaonen, sondern auch um einen Platz für die European Games im kommenden Jahr. Pribitzer und das österreichische Team bringen sich noch bei einem Testwettkampf in Form, ehe man am 8. Oktober losfliegt. Für Pribitzer noch immer surreal nach ihrer schweren Hüftverletzung: „Vor einem Jahr wusste ich nicht, ob ich jemals wieder wettkampfmäßig schießen kann. Und jetzt fahre ich zur WM. Unglaublich, oder?“