Unterstufe des Konrad Lorenz Gymnasiums verteidigt Titel

Vor einem Jahr triumphierte das Unterstufen-Team des Konrad Lorenz Gymnasiums schon einmal beim NÖ-Landesfinale. Zahlreiche Leistungsträgerinnen sind mittlerweile in die Oberstufe gewandert und damit nicht mehr dabei, doch auch ohne sie gelang die Titelverteidigung.

Nach einem Vorrundensieg in der eigenen Halle in Gänserndorf durfte man kürzlich neuerlich beim NÖ-Finale in Langenlois antreten. Obwohl mit Hannah Fuchs, Luna Hahn und Julia Beier drei wichtige Kräfte fehlten, gelang durch drei Siege – 10:9 gegen Favorit Maria Enzersdorf, 15:7 gegen Hollabrunn, 11:10 gegen Krems – der Einzug ins Bundesfinale, das Ende April in Bregenz ausgetragen wird.

Überragend waren Torfrau Lisa Pasi (UHC Gänserndorf) und Elena Cegar (Wölfe Wien, früher Gänserndorf). Betreut wurde das Team von Prof. Herwig Lehner und Giovanni Hahn. Als Belohnung spendierte der Eissalon Fausti allen Spielerinnen nach der Rückkehr ein Eis.