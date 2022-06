Andreas Onea vom Traualtar auf das Siegerpodest

Werbung

Turbulente, emotionale und erfolgreiche Wochen liegen hinter dem Deutsch-Wagramer Versehrtensportler Andreas Onea. Zunächst stand er vor dem Traualtar, er heiratete seine Raisa und rang danach sichtlich um Worte: „Sie ist der schönste und wichtigste Sieg meines Lebens.“

Dass er es auch sportlich drauf hat, bewies er dann bei den Staatsmeisterschaften im Para-Schwimmen in Eisenstadt: Dort sicherte er sich den Staatsmeistertitel über 100 Meter Brust und 100 m Freistil, es waren die Titel 46 und 47. Zudem gelang ihm über 100 m Rücken ein neuer österreichischer Rekord, wobei er seine fünf Jahre alte Rekordzeit um 0,74 Sekunden verbessern konnte.

Einer, der ebenfalls bei Oneas Hochzeit dabei war und ebenfalls sportlich glänzte, war Andreas Ernhofer. Das zweite Deutsch-Wagramer Schwimm-Ass wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann insgesamt vier Titel in seiner Klassen. Er holte nicht nur viermal Gold, sondern konnte auch noch mehrere österreichische Rekorde aufstellen. „Meine ganze Familie war in der Halle, um mich anzufeuern. Das hat mir so viel Kraft gegeben, dass gleich ein paar Rekorde gefallen sind“, erzählt der Heeressportler nach seinen Rennen mit einem Lächeln im Gesicht.

Jetzt geht’s nach Portugal zur Weltmeisterschaft

Viel Zeit zum Feiern bleibt dem Nationalteam jedoch nicht, denn nächste Woche fliegen Onea und Ernhofer bereits nach Madeira (Portugal) zur Weltmeisterschaft. „Wichtig wird für Andreas sein, seine Nervosität in Kraft und positive Energie umzuwandeln. Wenn das gelingt, hat er nicht nur gute Chancen, sich für das Finale zu qualifizieren, sondern kann eventuell sogar um Medaillen mitkämpfen“, berichtet Mutter und Mentaltrainerin Doris Ernhofer.

Onea sieht bei der WM vor allem die Ausgangslage über 100 m Brust als gut an: „Ich werde alles geben, um auf das Podium zu kommen.“