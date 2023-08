Deutsch-Wagramer „Jungadler“ machten fette Beute

Wenn die Thermometer in Gänserndorf 32 Grad zeigen, dann gehen knapp 70 Kinder ernsthaft Skispringen: Die „Stadtadler“, der einzige Skisprungclub in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland, haben am Mariä Himmelfahrt-Feiertag die erste „WienAIR“ gefeiert, die erste Skisprung-Landesmeisterschaft in dieser Dimension.

Mittendrin statt nur dabei zwei Top-Talente aus dem Bezirk: Eine siebenjährige Deutsch-Wagramerin holt dabei den Vizemeisterinnen-Titel und auch ihre neunjährige Schwester sammelt erste Wettkampferfahrung. Einziger Wermutstropfen: Weil Wien und das Umland noch immer keine Nachwuchs-Mattenschanze haben, muss der international erfolgreiche Skisprung-Nachwuchs aus dem Ballungsraum in die Steiermark pilgern - auch für die Wiener Landesmeisterschaft. So laut und euphorisch war es auf den Ganzssteinschanzen, der ältesten noch erhaltenen Sprunganlage in Österreich, lange nicht mehr: 250 Skisprungfans feiern die neuen, kleinen und größeren Wiener Landesmeister. Auch der slowakische Nachwuchskader und die Skisprungclubs SC Erzbergland, WSV Murau, ESV Mürzzuschlag und WSV Ramsau sind zur „WienAIR„ angereist und haben sich mit den Stadtadlern spannende Wettkämpfe geliefert.

Bei der Premiere gleich am Podium

Zu den Marchfelder Überfliegerinnen: Lilly Palma, eine siebenjährige Stadtadlerin aus Deutsch-Wagram, macht sich bei der WienAIR zur Vizelandesmeisterin. Mit Sprüngen auf 6,5 und 7,5 Metern landet sich damit beim allerersten Bewerb ihrer jungen Skisprungkarriere am Podest. Teamkollegin Flora Balaz (7) aus Wien-Donaustadt, holt den Landesmeisterinnen-Titel als jüngste Siegerin mit Weiten von 11,0 und 13,0 Meter.

Lillys Schwester Valentina Palma (9) sammelt ebenfalls erste Wettkampferfahrung und wird mit zwei Sprüngen auf 6,0 Meter Sechste in der sogenannten B-Klasse I.

An die 200 Mitglieder halfen tatkräftig mit

„Wir haben uns vorgenommen, dass sich Skisprung-Kinder und Jugendlichen bei der 'WienAIR' wie die Stars bei einem Weltcup-Springen fühlen sollen. Der Gänsehaut, der Spannung und dem Jubel bei der Siegerehrung nach sind wir dem dank wahnsinnig vieler Helferinnen und Helfer hoffentlich ganz nahe gekommen“, bedankt sich Stadtadler-Vorsitzender Florian Danner bei den gut 200 Vereinsmitgliedern, die nicht nur angefeuert sondern auch in der Organisation kräftig angepackt haben.

Dass ausgerechnet die Kinder aus Niederösterreich und Wien solche Erfolge im Skispringen feiern, ist außergewöhnlich. Die Stadtadler sind nach wie vor der einzige Skisprungclub Österreichs ohne eigene Trainingsmöglichkeit. Seit Jahren kämpfen sie für eine Nachwuchs-Schanze im Ganzjahres-Mattenbetrieb in Wien oder dem Umland.