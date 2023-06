Drei Schönkirchner Reit-Asse räumten bei Special Olympics ab

6.500 Athleten aus 176 Nationen gaben bei der weltweit größten Veranstaltung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, den Special Olympics World Games in Berlin, sportlich ihr Bestes. Auch Österreich war mit einer schlagkräftigen Abordnung mit dabei: Insgesamt 62 Sportler, unterstützt von 12 Unified-Partnern, waren am Start, nach den letzten Finalentscheidungen am Sonntag standen für die rot-weiß-rote Delegation nicht weniger als 45 Medaillen in der Statistik zu Buche. Gleich 13-mal durften die Österreicher über Gold jubeln, 16 Silber- und 16 Bronzemedaillen komplettierten die beeindruckende Ausbeute. Auch der Bezirk Gänserndorf trug seinen Teil dazu bei:

Die Reiter Isabella Szele, David Hofmann und Jaqueline Hörschlager vom Verein Happiness aus Schönkirchen waren schon bei der Eröffnungsfeier begeistert und zeigten dann auch im Sattel ihr Können. Hofmann konnte - neben einmal Silber im Bewerb English Equitation - sogar als einer von zwei Niederösterreichern Gold (in der Dressur) mit nach Hause bringen. Szele (English Equitation) und Hörschlager (Dressur) erlangten beide eine Bronze-medaille und zusätzlich noch weitere Platzierungen im Vorderfeld.

Trainerin Andrea Bossler war stolz auf ihre Schützlinge: „Das Reiten der Leihpferde war für die Sportler sicher die größte Herausforderung und hat ihnen eine große Portion an Selbstbewusstsein gebracht. Aber sie haben ihre Sache konzentriert und toll gemacht.“