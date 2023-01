Dieses Silber glänzt für Faustballer wie Gold

Werbung

Mit zwei Silbermedaillen für Österreich ging vergangenen Sonntag die Unter-19-Hallen-Europameisterschaft im dänischen Krusau zu Ende. Dabei hatten drei Weinviertler maßgeblichen Anteil. Während sich Deutschland im Finale der Frauen als eine Nummer zu groß erwies, trauert die geschwächte rot-weiß-rote Männerauswahl einer Führung im Entscheidungssatz nach. Aber alles der Reihe nach:

Lieblingsnachbar zu stark

Trainerin Birgit Kempinger kann mit ihrem U19-Frauenteam rund um die Laaer Kapitänin Marie Scharinger von den 1.-Bundesliga-Damen der SPG Wolkersdorf/Neusiedl auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken. Dass es nach einem 3:1 im Semifinale gegen die Schweiz dann am Ende nicht für die absolute Spitze gereicht hat, lag an den Favoritinnen aus Deutschland, gegen die es die einzigen beiden Niederlagen setzte. In der Vorrunde konnte das Team Austria die Begegnung noch offen halten, im Finale unterstrichen die Gegnerinnen dann ihre Favoritenrolle und ließen den Österreicherinnen beim 3:0 kaum Chancen.

„Natürlich überwiegt im ersten Moment die Enttäuschung“, meint Scharinger, die noch hinzufügt: „Schlussendlich war Deutschland heute einfach bärenstark und wir hätten vermutlich auch ein Quäntchen Glück gebraucht.“ Angefeuert wurden Scharinger und Co. auch von einer Weinviertler Fanabordnung rund um ihren Papa und NÖ-Faustballpräsidenten Wolfgang Schmid.

Drama im fünften Satz

Ein ähnlicher Turnierverlauf wie bei den Frauen entwickelte sich auch bei den Männern, wo der Drösinger Konstantin Stohl vom ÖTB TV Drösing und der Wolkersdorfer Manuel Beck vom SC Laa/ Thaya im Kader standen. In der Vorrunde zeigte man gegen den späteren Finalgegner Deutschland beim 1:2 eine starke Leistung, mangelnde Effizienz im Finish verhinderte jedoch ein besseres Ergebnis.

Nach einem überzeugenden 3:0-Halbfinalsieg gegen die Schweiz präsentierte sich das österreichische Nationalteam dann auch im Finale von seiner besten Seite. Zweimal glich die Mannschaft von Coach Harald Pühringer eine deutsche Satzführung aus, bevor bei einer 8:3-Führung im Entscheidungssatz der Titel schon zum Greifen nahe schien. Doch abermals wurde nichts aus dem Happy End, mit einem 8:1-Punktelauf sicherte sich die deutsche U19 den Europameistertitel.

Beck wurde dabei zum tragischen Helden: Er spielte eine bärenstarke EM, ehe er in der Nacht vor dem Finale mit Magenproblemen zu kämpfen hatte. Dennoch wurde er am Ende zum besten Spieler dieser Europameisterschaft gewählt.