Reinhard Exner: Von der Halle ins Spital und wieder retour

Nicht die Spielerinnen der SPG Wolkersdorf/Neusiedl, sondern Betreuer Reinhard Exner stand im Mittelpunkt der letzten Runde der Hallen-Bundesliga in Wolkersdorf am Sonntag. Denn beim Aufbau für die Meisterschaftsrunde gegen Freistadt und Linz-Froschberg fiel ihm im Geräteraum ein Tor auf den Kopf. Die stark blutende Wunde wurde dann erstversorgt, ehe Exner sicherheitshalber mit der Rettung ins Spital gebracht werden musste. Aber nicht für lange, denn noch während der ersten Partie der Weinviertler innen, erschien er wieder in der Halle – mit einem schmucken Turban auf seinem Haupt. „Ich musste nur genäht werden, wegen so einer Lappalie fahre ich dann nicht nach Hause“, so Exner launig.

Und sah einen 3:1-Sieg über Froschberg und ein 1:3 gegen Freistadt.