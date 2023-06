Ein Quartett träumt von Olympia

Am kommenden Mittwoch ist es soweit: 7.000 Athleten, 29 Sportarten und 48 Nationen legen bei den European Games in Krakau-Malopolska los. Bei der dritten Auflage dieser Europaspiele, quasi kontinentales Pendant zu den Olympischen Spielen, geht es nicht nur um Medaillen: In einigen Sportarten bilden die Europaspiele die offiziellen Europameisterschaften, in anderen geht es um Quotenplätze für die Olympischen Spiele Paris 2024. Es ist das absolute Saisonhighlight vieler Sportler, auch für vier Weinviertler Top-Athleten:

Lionel Afan-Strasser

Für den 20-jährige Hochspringer glückte die Generalprobe: Beim „15. Sportunion Liese Prokop Memorial“ im NÖ Sportzentrum St. Pölten gewann der Sportler des ATSV OMV Auersthal mit übersprungenen 2,13 Metern gegenüber U23-Europameister Jan Stefela aus Tschechien, der 2,09 m schaffte.

Die Europaspiele in Krakau-Malopolska sind für Strasser nach den Europäischen Olympischen Jugendspielen (EYOF) in Baku die zweite Veranstaltung im Zeichen der olympischen Ringe – wenn es nach ihm geht, wird es nicht die Letzte sein. „Damals war ich sehr aufgeregt, aber eine Großveranstaltung wie diese motiviert natürlich sehr. Für mich fühlt es sich an, als wären wir eine große Sportfamilie, die zwar in unterschiedlichen Sportarten am Start steht, aber dasselbe Ziel verfolgt!“ Allerdings findet in der Leichtathletik ja „nur“ die Team-Europameisterschaft statt, die regulären Titelkämpfe ja nur alle zwei Jahre – so wie letztes Jahr in München.

Dennoch will Strasser eine Duftmarke setzen, denn wenn alles klappt, will er schon im nächsten Jahr den Schritt in Richtung Olympische Spiele in Paris machen. „Eine Teilnahme an den Olympischen Spielen sind mein größtes Ziel! Ich bin fest entschlossen, mir diesen Traum zu erfüllen. Damit es in Paris schon klappt, muss aber wirklich alles zusammenpassen.“

Andreas Wolf

Auch beim 21-jährigen Hürden-Ass zeigt die Formkurve in die richtige Richtung – auch in St. Pölten: Über 400-Meter-Hürden der Männer drehte diesmal den Spieß um und wurde mit neuer persönlicher Bestzeit von 51,12 Sekunden Dritter und bester Österreicher, sein Trainingskollege Leo Köhldorfer (ULC Linz Oberbank) wurde in 52,42s Vierter. Beide hatten das U23-Limit für die EM im finnischen Espoo diesen Sommer in dieser Disziplin schon letztes Wochenende bei der internationalen Sparkassen-Gala in Regensburg erbracht, in Deutschland allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Der Sieg ging übrigens an einen Slowaken, EM-Teilnehmer Matej Baluch, der mit 49,99s erstmals unter der 50-Sekunden-Schallmauer blieb.

„Ich bin bereit für Krakau, allerdings steht noch nicht fest, in welcher Disziplin zum Einsatz komme. Aber das ist mir egal, Hauptsache, ich komme überhaupt dran, es ist ja mein erstes Großereignis bei den Erwachsenen.“

Marlene Pribitzer

Die Luftgewehrschützin fiebert diesem Großereignis ebenfalls entgegen und hat ein großes Ziel: „Ich träume schon ein wenig von einer Medaille, egal in welchem Bewerb“, verriet die 26-jährige Matznerin. Sie wird vier Möglichkeiten dazu haben, im Einzel-, Team- und Mixed- sowie Kleinkaliberbewerb. Wenn das nicht klappt, möchte sie sich in Sachen Olympiaticket in eine gute Ausgangsposition bringe

Daniel Kral

Ein zweiter Schütze, allerdings in der Luftpistole, ist auch dabei: Der 25-jährige Hohe-nauer Kral. Er hofft auch auf eine Spitzenplatzierung, diese wird er allerdings über 200 Kilometer entfernt von Krakau schießen müssen. Wieso das? Weil die Schützenbewerbe mangels eine international tauglichen Anlage in Breslau ausgetragen werden – ein kleiner Wermutstropfen für Kral, Pribitzer und Co.