Sommersportwoche der Gänserndorfer Union begeisterte

Auch in den Sommerferien bleibt man bei der Union Raiffeisenbank Gänserndorf nicht inaktiv und bewegte heuer über 120 Kinder und Erwachsene im BSFZ (Anm.: Bundes-Sport-und-Freizeit-Zentrum) Hintermoos/Maria Alm in Salzburg zur traditionellen Sommersportwoche.

Maria Alm und der Hochkönig boten dabei bei hochsommerlichem Wetter wieder einmal den perfekten Rahmen. Die Kinder- und Jugend-Handball-Gruppen und das Frauen-Team des UHC Gänserndorf sowie das Tischtennis-Team fanden optimale Trainingsbedingungen vor.

Die Kinder zeigten es den Erwachsenen

Neben den Sporteinheiten kamen auch Freizeit und Spaß nicht zu kurz – das Betreuer-Team rund um Kursleiterin Ulli Waranitsch hatte zahlreiche Ideen. Neben dem legendären „Pfeiferl-Spiel“ war das Duell „Betreuer gegen Kinder“ dabei der Höhepunkt – im 13. Spiel setzten sich dabei die Kinder letztlich mit 7:6 durch und konnten den Sieg feiern.

Die Erwachsenen-Gruppe „Ü40“ mit UHC-Obmann Hartwig Schmoldas an der Spitze und zahlreichen „Neuzugängen“ startete täglich Wander- und Mountainbike-Ausflüge und ließ Erlebtes beim geselligen Zusammensitzen am Abend Revue passieren.

Am letzten Abend hieß es aber auch Abschied nehmen: Die längstdienende Kursleiterin in der knapp 50-jährigen Kursgeschichte beendete ihre „Karriere“: Die Union Gänserndorf rund um Schmoldas bedankte sich bei Waranitsch für insgesamt elf Jahre an der Spitze des Kurses.